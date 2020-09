Olli Mustonen tulkitsee Beethovenia Saimaa Sinfoniettan kanssa Mikkelin Mikaelissa

Tänä syksynä Mikkelin kaupunginorkesteri juhlistaa säveltäjä Ludwig van Beethovenin 250-vuotispäivää. Teemaan sopivasti Saimaa Sinfonietta saa tällä viikolla vieraakseen Olli Mustosen. Pianistin, kapellimestarin ja säveltäjän.

Mustonen tuntee Mikkelin kaupunginorkesterin ja Lappeenrannan kaupunginorkesterin muodostaman kokoonpanon hyvin, sillä häntä voisi luonnehtia sen vakituiseksi vieraaksi.

Myös Beethovenin musiikki on Mustoselle vähintäänkin tuttua, pidetäänhän häntä suoranaisena Beethoven-spesialistina.

– Suuria säveltäjiä on mahdoton laittaa järjestykseen, mutta Beethovenissa mielenkiintoista on se, että hänen musiikkinsa on niin tavattoman henkilökohtaista, Mustonen pohtii Mikkelin kaupunginorkesterin taiteilijavartissa Youtubessa.

Perjantain 2.10. konsertissa Mikkelissä kuullaan Coriolanus-alkusoitto, Beethovenin viides pianokonsertto ja todellinen klassikkoteos, Kohtalonsinfonia.

Musikaalinen ihmelapsi

Kohtalonsinfonia alias Beethovenin sinfonia nro 5 on teos, jonka alkutahdit lienevät musiikin historian tunnetuimpia. Niiltä ei ole välttynyt, vaikka klassinen musiikki ei kiinnostaisi lainkaan.

Ludwig van Beethoven syntyi Bonnissa vuonna 1770. Hänen musikaalinen lahjakkuutensa havaittiin jo varhain ja 16-vuotiaana hän matkusti Wieniin saadakseen oppia Mozartilta. Beethoven joutui palaamaan kotiin äitinsä sairastuttua, mutta otti vahingon takaisin 22-vuotiaana. Tuolloin hän sai opettajakseen Haydnin ja Wienistä tuli hänen loppuelämänsä kotikaupunki.

Olli Mustonen on opiskellut pianonsoittoa muun muassa Ralf Gothónin opissa ja sävellystä Einojuhani Rautavaaran ohjauksessa. Kapellimestarina Mustonen debytoi vuonna 1991 ja soitti myös konsertin solistina. Beethovenia, kuinkas muuten.

Mustonen on palkittu Suomen kulttuuriministeriön Suomi-palkinnolla ja hänelle on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitali vuonna 2003.

Saimaa Sinfonietta Mikaelissa 2.10. kello 19. Kapellimestarina ja solistina Olli Mustonen.