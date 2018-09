Herkkutatti on nyt niin suosittu, että muut ihanuudet unohtuvat. Ja se on väärin!

Some täyttyy nyt herkkutattikuvista, mutta metsä on täynnä muitakin loistosieniä, joista saa mainioita herkkuja. Herkkutatti on hyvä, mutta niin on mustavahakaskin tai kehnäsieni. Mahtuuko Suomeen vain yksi sienilaji kerrallaan, kysyy toimittaja Riitta-Leena Lempinen-Vesa.