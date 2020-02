Legendaarinen Korsuorkesteri tekee paluun – Yhtye soittaa solistien kanssa Mikkelin Mikaelissa perjantaina

Korsuorkesteri tekee odotetun paluun konserttilavoille Mikkelissä Mikaelissa perjantaina 14. helmikuuta.

Vuonna 1990 sattuman kautta syntynyt Korsuorkesteri marssi näkyvästi viihteen etulinjassa jo viime vuosituhannella ja se saavutti Suomessa johtavan aseman sota-ajan musiikin soittajina.

Matkan varrella orkesterissa soitti kaikkiaan 26 muusikkoa. Pitkä palvelusaika päättyi virallisesti 2012, jolloin oli aika siirtyä reserviin.

Nyt yhtye tekee paluun eli käytännössä aloittaa kertausharjoitukset, sopivasti 30-vuotissyntymäpäivävuotena. Juhlakonserttikiertueen nimi on Korsuorkesteri 30 vuotta poterossa – Isänmaan puolesta. Orkesterin lisäksi lavalla Kyösti Mäkimattila, Juha Maunu ja Tarja Närhi.

Ohjelmistossa palataan tyylipuhtaasti muistelemaan menneiden vuosien musiikillisesti parhaita paloja. Orkesteri on täydessä iskussa ja pelissä on suuria tunteita. Illasta on lupa odottaa ikimuistoisia, suuren tunteen näyttämöitä. Konsertti kestää 1,5 tuntia ja se sisältää väliajan.

Korsuorkesteri 30 vuotta poterossa – Isänmaan puolesta Mikkelin Mikaelissa perjantaina 14. helmikuuta klo 18. Liput 42 euroa.