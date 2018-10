Kaikilla kotkalaisilla on tarina Junnusta.

Tuo on Petri Pietiläisen ja Juha Metson uuden kirjan yhden luvun otsikko ja sen monilta riveiltä välittyvä ajatus. Junnu Vainio — Sellaista elämä on -kirjan on kustantanut Docendo Oy.

Rakastui pullaan ja Tex Willereihin

Haastateltavia kirjassa on ollut kaikkiaan runsaat 80.

Yksi heistä on Juha Vainion ensimmäinen vaimo Taina Vainio. Hän osallistui Kotkassa järjestettyyn julkistamistilaisuuteen ja puntaroi ex-miehensä myyttistä kuvaa.

— Kuorikosken Tuulikki on sanonut, että kotkalaiset kunnioittavat kiveäkin, jolle Juha on kussut. Anteeksi.

Näyttelijänä muun muassa Kotkassa toimineen Kuorikosken lausumaan viitattuaan Taina Vainio sekä kehuu että moittii kirjan päähenkilöä. Hän aloittaa siitä, että Juha oli hyvä ammattimies. Hän jatkaa, että miehellä oli näkemys, mikä oli naisen paikka. Se ei miellyttänyt, että vaimo olisi käynyt töissä, niin kuin ei miellyttänyt appeakaan.

Pari oli naimisissa 20 vuotta ja sitä ennen seurusteli kauan.

— Minun mielestäni se oli tavallinen jätkä, finninaama. Se oli rakastunut äitini pulliin ja veljeni Tex Willereihin. Mutta minulla on ollut railakas elämä.

Taina Vainio muuten sanoo, että kotona mies oli aina Juha, ei mikään Junnu.

Kimmo Seppälä Taina Vainion mielestä Juha Vainio kirjoitti parhaat tekstinsä juovuksissa.

Pyrkii rehelliseksi ja suorasukaiseksi

Kirjassa Taina Vainio puhuu myös Juha Vainion alkoholismista ja perhe-elämän kaaoksesta. Petri Pietiläisen mukaan hänen haastattelunsa avasi kirjaan sellaisia sivuja, jotka edellisestä Junnu-elämäkerrasta puuttuvat. Pietiläisen mielestä Reijo Ikävalkon vuonna 1998 ilmestynyt kirja on tässä suhteessa sliipattu. Hän olikin luullut, että Ikävalko oli tyystin sivuuttanut Taina Vainion, mutta nyt hänellä on käsitys, että osuudet oli vain sensuroitu.

Alun perin Pietiläinen ja Metso lähtivät tekemään Junnu Vainiosta tässä ja nyt -kirjaa. He ajattelivat koota kertomuksia karaokebaareista ja muista Junnua ammentavista tahoista. Ihailijoiden ääni kuuluu, mutta sen oheen tekijät ovat halunneet punoa uuden elämäkerran. Tekijöiden ajatuksena on ollut kirja, jota voi kuvailla rehelliseksi ja suorasukaiseksi.

424-sivuisessa kirjassa Vainiosta puhuvat myös monet viihdemaailman tähdet.

Luvassa myös elokuva tai dokumentti

Lauluntekijä Juha Vainio olisi täyttänyt tänä vuonna 80 vuotta. Nyt julkaistua teosta voi siis pitää jonkinmoisena juhlakirjana.

Valokuvaaja Juha Metson mukaan se on saamassa jatkoa. Metso sanoo, että ensi vuonna aiheesta ilmestyy elokuva tai dokumentti, jonka hän ohjaa ja Pietiläinen käsikirjoittaa.