Valtakunnallinen Konstrundan eli Avoimet ateljeet -tapahtuma tulee jälleen Mikkeliin — Yleisöllä on mahdollisuus tavata taiteilijoita heidän työnsä ääressä viikonloppuna

Tapahtuman tavoitteena on tehdä taiteilijoiden ja käsityöläisten työtä helpommin lähestyttäväksi.

Tänä vuonna Avoimet ateljeet mikkeliläisistä taitelijoista mukana ovat korumuotoilija Kirsi Manninen, kuvataiteilija Lauri Nykopp, keraamikko Paula Ruuttunen, korumuotoilija Kaisu Tullinen sekä kuvanveistäjä Hanna Vahvaselkä.

Korumuotoilija Kirsi Mannisen työhuone sijaitsee Otavassa, Akuntiellä. Ateljeessa voi tutustua Mannisen työskentelyyn sekä tehdä koruhankintoja. Tällä hetkellä Manninen valmistautuu ensi vuoden Brasilian yhteisnäyttelyyn, jossa viedään 16 suomalaisen tekijän töitä São Pauloon.

Manninen oli mukana Konstrundanissa myös viime vuonna, ja silloin Otavassa kävi lähes 1 00 taiteesta kiinnostunutta vierailijaa.

Kaisu Tullinen sen sijaan osallistuu ensimmäistä kertaa Konstrundaniin. Hänen yrityksestä on Kaiku Koru, joka on toiminut vuodesta 2008. Tullisen voi tavata viikonloppuna hänen pajallaan Mielikintiellä, ja siellä voi kysellä esimerkiksi kuulumisia New Nordic, Jewellery & Watch Copenhagen -korumessuilta, joille Tullinen osallistui elokuussa.

Kuvataiteilija Lauri Nykoppin Koivupuisto -taideteos on osa Mikkelin keskussairaalan uutta Perhetaloa ja samalla Suomen suurin taideteos. Konstrundanin aikaan Nykopp esittelee itse taideteostaan sairaalalla. Esittelykierrokset ovat sekä lauantaina että sunnuntaina kello 13 ja 15.

Keraamikko Paula Ruuttusen työhuoneella Kansankadulla voi seurata muun muassa taidokasta dreijausta. Kuvanveistäjä Hanna Vahvaselän materiaali on puu, ja Konstrundanin aikaan hänen työhuoneellaan pääsee kurkistamaan Itä-Suomen aluenäyttelyyn tulevien teosten valmistumiseen.

Ensimmäinen Konstrundan järjestettiin vuonna 2008.

Konstrundan eli Avoimet ateljeet -tapahtuma Mikkelissä 7. ja 8. syyskuuta kello 11—17.