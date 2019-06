Ryhmä Mikkelin poikateatterilaisia on huhkinut näyttelijäntyön kesäkurssilla — Sen tuloksena nähdään Kakkua, klassikoita ja tiedotteita -esitys

Esityksiä Vanhalla Sotkulla on kolme ja luvassa on vähän jotakin muuta kuin mitä poikateatterilaisilta yleensä on lupa odottaa.