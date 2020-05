Hirvensalmen kesän kokokohta eli tervaleppäjuhlat siirtyvät vuodella eteenpäin

Hallituksen linjaukset on huomioitava. Lisäksi uuden hyvinvointiaseman rakennustyömaa veisi osan markkina-alueesta.

Hirvensalmen tervaleppäyhdistys on siirtänyt ensi kesän tervaleppäjuhlat vuoteen 2021. Syitä on useita, tärkein niistä hallituksen linjaus yli 500 hengen yleisötilaisuuksista.

– Tervaleppäjuhlien avauspäivän markkinatapahtuma on aiempina vuosina kerännyt yli 500 ihmistä, kertoo Hannu Inkeroinen.

Parin tuhannen asukkaan kunnassa tapahtuman suosio on huima ja tervaleppäjuhlia voikin syystä kutsua Hirvensalmen kesän kohokohdaksi. Ensi heinäkuussa perinteinen tapahtuma olisi järjestetty 48. kerran.

– Toinen syy juhlien siirtämiseen on se, että osa järjestäjistä ja markkinamyyjistä on yli 70-vuotiaita. Eläkeliitto on vahvasti mukana tapahtuman järjestelyissä.

Paikallisyhdistys on muun muassa perinteisesti soutanut sunnuntain kirkkopyhään komeasti kirkkoveneellä. Inkeroinen arvelee, että ilman eläkeläisporukan aktiivisuutta juhlat saattaisivat jäädä kokonaan toteutumatta.

Kolmaskin syy tapahtuman ensi kesän peruutukseen löytyy. Hirvensalmen kunnantalon kylkeen rakennetaan uutta hyvinvointiasemaa ja työmaa haukkaisi markkina-alueena toimivasta kunnantalon kentästä ison osan.

– Siitä seuraisi meille järjestäjille vakava taloudellinen riski. Päämarkkina-alueesta jäisi kolmannes pois, Inkeroinen sanoo.

Tervaleppäyhdistys on päättänyt tapahtuman uudeksi ajankohdaksi 2.–4.7.2021.