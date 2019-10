Mikkelissä pääsee kuuluisan luontokuvaajan oppiin — Markus Varesvuo kertoo kuvistaan ja niiden synnystä maanantaina Mikkelissä

Markus Varesvuo on lintujen kuvaamiseen erikoistunut suomalainen luontovalokuvaaja, joka on palkittu kuvistaan useissa erilaisissa kilpailuissa vuosien aikana.

Markus Varesvuo tähdittää Mikkelissä luontokuvailtaa maanantaina 28. lokakuuta.

Hän on julkaissut useita valokuvakirjoja, joiden kuvitusta täydentävät tekstit lintujen elämästä ja kuvaustilanteista.

Lisäksi Varesvuon kuvia on myyty vuosien varrella tuhansittain kansainvälisten kuvatoimistojen kautta erilaisiin julkaisuihin.

Mikkelissä Varesvuo kertoo kuvistaan ja niiden synnystä. Tapahtuma on maksuton.

Luontokuvailta Xamkin Mikpoli-salissa maanantaina 28. lokakuuta kello 17.30.