Kenkäveron rokkipellolle ilmaantuu toistakymmentä metriä korkea valaistu mies — Valotaidetapahtuma Illumio järjestetään Mikkelissä lokakuun puolivälissä

Valoisan persoonan titteliä kantava Elisa Hillgen on jo toipunut Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtuman järjestelyistä ja valmistelee täyttä päätä Illumiota Mikkeliin.

Jyväskylässä yleisöä kertyi kolmen päivän aikana huimaavat 130 000 ihmistä, onneksi Mikkelissä odotukset ovat maltillisemmat. Teokset ovat kuitenkin osin samoja, joten odotettavissa on laadukasta valotaidetta.

Illumion keskiöön kohoaa Jyväskylässä nähty ja yleisöä ilahduttanut Amanda Parerin 15-metrinen valoteos The Man.

— Manin taustalla on Auguste Rodinin Ajattelija-teos. Parerin ajatuksena on, että valaistu mies pohdiskelee tämän maailman menoa, ja sitä, onko jo liian myöhäistä tehdä jotakin, Hillgen kertoo.

Jättiäijä löytää paikkansa Kenkäveron rokkipellolta. Se tarkoittaa samalla, että Illumion kulkureitti linjataan tänä vuonna Mikkelipuistosta Naisvuorelle.

Kenkäveron pappilan julkisivu saa juhlavuotensa kunniaksi Hillgenin suunnitteleman valaistuksen, ja se julkistetaan Illumion avauspäivänä 18. lokakuuta.

Kenkäverosta valoreitti kulkee pääkirjastolle, sieltä Kirkkopuistoon ja sitten Savilahdenkatua pitkin Naisvuorelle.

Matkan varrella on valoa, teoksia ja ohjelmaa. Mukana on muun muassa itävaltalaisen Leo Bettinellin Imled Lamps, Flowers of Life –kollektiivin Lux Creatura, Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valmistunut valoteos Hehku sekä Hillgenin romanttinen teos Burleski.

Helposti lähestyttävää taidetta

Valotapahtumien suosioon Hillgen arvioi olevan useampia syitä. Ensinnäkin, pimeänä vuodenaikana valo vetää ihmisiä puoleensa. Valotaide tarjoaa hauskanpitoa koko perheelle ja lisäksi avoimessa kaupunkiympäristössä taidetta on helppo lähestyä.

Valotapahtumat ovat kaikille avoimia.

Toisekseen valotapahtumat ovat kaikille avoimia, ne eivät ole aikataulutettuja, eikä pääsymaksua tarvitse maksaa.

Mikkelin seutukirjasto on yksi tapahtuman yhteistyökumppaneista ja järjestää pääkirjastossa teekutsut Liisa ihmemaassa -kirjan ja lukemisen unelmavuoden hengessä.

Hillgenin omat teokset tulevat Kirkkopuistoon. Naisvuorella torni saa valaistuksen viime vuoden tapaan ja lisäksi sen pihaa koristaa valosuihkulähde.

Reitin varrella olevista yrityksistä mukana ovat Greeneri, Kenkävero, Luomo, Nanda, Eepin grilli, Dom ja Tempo. Niistä bar Dom on tapahtuman virallinen jatkopaikka.

Hillgenin ainoa huolenaihe on tapahtuman rahoitus. Viime vuonna hän joutui kuittaamaan osan kuluista omilla rahoillaan. Hän toivoo, ettei tänä vuonna käy niin, etenkin kun talkootunteja kertyy jo melkoinen määrä.

Valotaide on kallista ja kaupungin kulttuuripalvelujen myöntämä tuki menee käytännössä yhteen teokseen. The Man täytyy kuljettaa paikalle, pystyttää ja se vaatii vartioinnin tapahtuman ajaksi.

— Olen tyytyväinen tähän suunniteltuun kokonaisuuteen. Uskon, että saamme reitin varrelle ennakkoon kerrottujen valaistusten lisäksi vielä jotain yllättävää esiin, Hillgen lupaa.

Illumio Mikkelissä 18.—19.10. kello 19—23. Mikke-juna liikennöi molempina iltoina reitillä Mikkelipuisto—Naisvuori.

