Näin oopperakesä siirtyy Savonlinnassa – Esitysten päivämäärät pysyvät lähes samoina, vain vuosi vaihtuu

Savonlinnan Oopperajuhlia vietetään Olavinlinnassa seuraavan kerran kesällä 2021, ja päivämäärät ovat 2.7.–31.7.2021. Tämän kesän oopperajuhlat on peruttu koronapandemian takia.

Kun tieto yli 500 hengen tilaisuuksien kiellosta heinäkuun loppuun saakka tuli julkisuuteen, ilmoitti Oopperajuhlat jo samana iltana siirtävänsä tälle kesälle suunnitellut teokset vuodelle 2021.

Nyt juhlien siirto ja sen yksityiskohdat ovat täsmentyneet. Myös vuoden 2021 lipunmyynti on alkanut, ja ohjelmisto 2021 on nähtyväillä juhlien verkkosivuilla. Kesän 2020 lippuvaraukset on siirretty kesälle 2021.

– Ohjelmisto siirtyy ensi vuoteen lähes sellaisenaan. Useat alkuperäisistä, täksi kesäksi kiinnitetyistä taiteilijoistakin saadaan Savonlinnaan 2021, kertoo taiteellinen johtaja Ville Matvejeff, joka aloitti työnsä elokuussa 2019 Jorma Silvastin seuraajana. Kesä 2020 eli nyt siis kesä 2021 on Ville Matvejeffin käsialaa, samoin solistivalinnat.

– Solisteissa on myös muutoksia ja uusia, mielenkiintoisia nimiä, kuten Cardiffin Singer of the World -laulukilpailun voittaja Andrei Kymach Carmenissa ja Kuningas Rogerin Paimeneksi kiinnitetty tenori Gerard Schneider.

Karita Mattilan konsertit toteutuvat

Matvejeffin tehtävänä on ollut sopia solistien kanssa kesän 2021 töistä.

– Ilahduttavan moni tälle kesälle kiinnitetyistä laulajista halusi järjestää kalenterinsa niin, että saa laulaa meillä ensi vuonna, kertoo Ville Matvejeff.

– Se tuntuu kovin hyvältä senkin vuoksi, että olen halunnut tuoda oopperajuhlille uuden polven kansainvälisiä tekijöitä, jotka ovat urallaan todella kiinnostavassa vaiheessa.

Kauden uutuus on lähes kulttimaineeseen noussut Kuningas Roger, joka nähdään näyttämöllä nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Ohjelmistossa ovat myös klassikot Carmen, La traviata ja Sevillan parturi sekä Kroatian Kansallisoopperan vierailulla Werther ja barokkiooppera Julius Caesar.

Myös sopraano Karita Mattilan kaksi konserttia ja ambient-henkisen norjalaisyhtyeen Wardrunan keikka Olavinlinnassa toteutuvat suunnitellusti.

Timo Seppäläinen La Karita on pitänyt tätä ennen Olavinlinnasta kaksi resitaalia. Kesällä 2021 häntä kuullaan kahtena iltana oopperajuhlaorkesterin solistina.

Festivaalin siirrossa vuodella eteenpäin myös esitysten viikonpäivät säilyvät ennallaan. Esimerkiksi perjantaille 3.7.2020 suunniteltu Carmen esitetään perjantaina 2.7.2021, lauantaille 4.7.2020 suunniteltu Kuningas Roger esitetään lauantaina 3.7.2021 ja niin edelleen.

Järjestely aiheuttaa vain kaksi muutosta, jotka koskevat La traviatan esityksiä 20.7. ja 23.7.2020. Näiden iltojen osalta oopperateos vaihtuu. Ensimmäisen tilalla esitetään Sevillan parturi ja toisen tilalla Carmen.

Karita Mattilan 60-vuotisjuhlakonsertit lykkääntyvät vuodella. Mattila ja Savonlinnan Oopperajuhlaorkesteri pitävät kaksi konserttia Olavinlinnassa Hannu Linnun johdolla.

Kahden miljoonan euron tappiot

Oopperajuhlat kehottaa kaikki tälle kesällä lippunsa ostaneita ja varanneita vahvistamaan lippujensa siirrot kesälle 2021.

– Otamme yhteyttä kaikkiin lipun ostaneisiin ja varanneisiin ja pyydämme seuraavaksi heitä vahvistamaan siirron. Toivomme, että yleisömme säilyttäisi varauksensa ja tukisi näin oopperajuhlien tulevaisuutta, sanoo juhlien festivaalijohtaja Jan Strandholm.

– Juhlien siirtäminen vuodella aiheuttaa meille jopa kahden miljoonan euron tappiot. Se on merkittävä summa budjetissamme, joka rahoitetaan yli 80-prosenttisesti lipputuloilla ja muulla omarahoituksella. Niinpä asiakkaiden tuki meille on äärimmäisen tärkeä, vaikka ymmärrämme, ettei lippujen siirto ole jokaiselle näinä poikkeuksellisina aikoina mahdollista.

Strandholmin mukaan kesän 2020 lipunmyynti sujui ennen korona-aikaa jopa paremmin kuin 2019, joka sekin oli hyvä vuosi myös taloudellisesti.

Juhlilta kerrotaan, että mikäli lippuja ei voisi käyttää 2021 alunperin ajateltuun teokseen, ne voidaan siirtää toiseen esityspäivään, toisen teoksen esitykseen tai lahjakortiksi. Asiakkaan niin halutessa Oopperajuhlat hyvittää pääsylippujen hinnan takaisin.

Oopperajuhlat antaa lisätietoja sekä ohjeita siirrettyjen lippuvarausten vahvistamisesta ja varausten muuttamisesta omilla verkkosivuillaan.