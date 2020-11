Areenakeikat Guns N’ Rosesin kanssa peruttiin, mutta Michael Monroe jamittelee Mikkelissä viikonloppuna ystäviensä kanssa

Rockmuusikko Michael Monroen koronavuosi on ollut keikkojen suhteen hiljaista aikaa.

– Meillä piti olla useita areenakeikkoja muun muassa Lontoossa yhdessä Guns N’ Rosesin kanssa, mutta ne kaikki peruuntuivat tai siirtyivät. Seuraavan kerran nousemme lavalle oman bändini kanssa toivon mukaan ensi kesänä.

Jotain kivaa piti kuitenkin tilalle keksiä.

Monroe innostui esiintymään kesällä muutamaan otteeseen hyvien ystäviensä Sam Yaffan ja Costello Hautamäen kanssa.

Akustiset keikat triona olivat sen verran antoisa kokemus, että hommaa päätettiin jatkaa.

– Costellolla on tällä hetkellä kiireitä Popedan kanssa, joten trion kolmanneksi tuli HIM:in kitaristi Linde Lindström. Esiinnyimme Linden kanssa jo kertaalleen Kempeleellä kuukausi sitten.

Kolmikko esiintyy Mikkelissä Mikaelissa lauantaina 28. marraskuuta.

Intiimi soittotilanne

Pienellä porukalla esiintyminen on Monroen mukaan kivaa vaihtelua. Soittotilanne on huomattavasti intiimimpi.

Musiikki antaa paljon, varsinkin tällaisena aikana.

– Emme esitä ainoastaan minun kappaleitani, vaan jammaillemme myös keskenämme coverbiisejä. Soittamisen lomassa heitämme läppää ja kerromme tarinoita laulujen takaa. Näin yleisö pääsee mukaan backstagelle. Ja ainakin tähän mennessä jengi on digannut; eräänlainen hopeareunus koronapilvessä.

Musiikkidiggareille trion jutut ovat varmasti mieluisia. Niissä vilahtelee väkeä Bruce Springsteenistä ja Miles Davisista Dave Lindholmiin.

Monroen mukaan tarkoitus ei ole kuitenkaan korostaa, ketä kaikkia he ovat tavanneet, vaan tuoda esille niitä erikoisia ja hauskojakin tilanteita, joita on elämän varrella tapahtunut.

"Uskon musiikin voimaan"

Michael Monroe on tehnyt mittavan uran. Vierineet vuodet eivät ole heikentäneet rakkautta musiikkiin.

Hänen mukaansa hänelle on ollut aina tärkeintä olla uskollinen omalle itselleen muusikkona.

– Haluan tehdä musiikkia omilla ehdoillani, rehellisesti ja täydestä sydämestäni. Jos musiikki menestyy kaupallisesti, se on toki plussaa, mutta ei pääasia.

Rock’n’roll on hänen mukaansa myös merkityksellistä.

– Rock’n’roll on hauskaa ja niin pitääkin olla, mutta se ei tarkoita sitä, että laitetaan aivot narikkaan. Rock’n’rollissa on kyse siitä, että laulujen sanoissa herätetään kysymyksiä ja tunteita ja kerrotaan totuuksia. En halua laulaa tyhjänpäiväisistä asioista. Se on julkisuudessakin paras asia: saada huomiota tärkeille asioille. Musiikki antaa paljon, varsinkin tällaisena aikana. Uskon musiikin voimaan.

Michael Monroe, Sami Ayffa & Linde Lindström 2020 Mikkelin Mikaelissa 28. marraskuuta kello 19.