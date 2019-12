Kolmantena adventtisunnuntaina Mikkelissä on tarjolla tanssinäytöksiä, pop up -näyttelyitä, saamelaiskulttuuria ja perinteiset joulutulet

Etelä-Savon tanssiopiston syksy on ollut työntäyteinen ja tunneilla tehdyn työn tuloksia esitellään yleisölle viikonloppuna.

Oppilasnäytöksen teemana on klassinen balettisatu Pähkinänsärkijä, mutta tuoreena tulkintana. Nimekseen teos on saanut Eston valtakunnat.

— Näytös on poikkeuksellisen kokeileva ja samalla osallistava. Yhdistämme kaksi tilaa toisiinsa, Paukkulinnan ja Artium-salin, ja tarina muotoutuu esityksen edetessä, kuvailee rehtori Fanny Gurevitsch.

Näytöksessä ovat mukana kaikki opiston tanssi- ja sirkusoppilaat, mukaan lukien yksi viime syksynä Puumalassa opintonsa aloittaneista ryhmistä.

Esityksiä on kaikkiaan neljä. Gurevitsch kertoo, että sunnuntai-iltaan päätettiin lisätä neljäs näytös, sillä kolme ensimmäistä varattiin loppuun yhdessä hujauksessa. Lippuja voi tiedustella tanssiopistolta.

Kaupungin toisen tanssikoulun, la Carmencitan joulunäytös Tähdistä kirkkain järjestetään sunnuntaina kello 16 musiikkiopiston salissa. Näyttämölle pyrähtää puolet koulun oppilaista, toinen puoli saa vuoronsa kevätnäytöksessä.

— Meillä on tarjolla ihan perinteinen joulunäytös, jonka musiikki on eri kappaleista koottu potpuri, kertoo rehtori Carmen Rodergas.

Jaakko Avikainen Tanssikoulu la Carmencitan joulunäytös on perinteinen näytös tunneilla opituista asioista.

Koska näytöksiä on vain yksi, on se jo liki loppuunmyyty. Yksittäisiä lippuja voi tiedustella tanssikoululta.

La Carmencitan kevätkausi alkaa 13. tammikuuta ja lukujärjestyksessä on myös uusia ryhmiä tanssiharrastuksen aloittaville lapsille ja aikuisille.

Pop up -taidetta

Vesa Vuorela Keraamikko Paula Ruuttusella ja kuvataiteilija Hanna Vahvaselällä on työhuoneet Kansankadulla. Leena Halosen pop up -näyttelylle löytyi tila samasta paikasta.

Kansankatu 13 Mikkelissä on reilun vuoden verran toiminut neljän mikkeliläisen taiteilijan työhuoneena.

Lauantaina ja sunnuntaina talossa järjestetään jouluiset verstasmyyjäiset kello 11—17, jolloin paikalla ovat keraamikot Paula Ruuttunen ja Asta Aalto.

Luvassa on glögiä ja ohjattua paperitähtiaskartelua.Tarjolla on myös Leena Halosen pop up -taidenäyttely.

Mikkeliläinen Halosen taiteellinen työskentely on jatkunut vuosikymmeniä, mutta hän on arastellut teostensa esittelyä oman työhuoneen ulkopuolella.

Halosen päätyönä oli kuvataiteen opetus yli 30 vuoden ajan.

— Vuosituhannen alussa havahduin ajatukseen, etten pysty enää opettamaan luovuutta, ellen itse tee luovaa työtä, hän kertoo.

Halonen päätyi veda-taiteen kurssille ja siitä käynnistyi aktiivinen oma taiteellinen työskentely.

Työuransa päättyessä 2016 Halonen huomasi pohtivansa, olisiko jo liian myöhäistä tehdä taidetta muuten kuin ”räpeltämällä”.

Pohdiskelu muuttui ponnisteluksi ja ponnistelu työhuoneen suursiivoukseksi.

Tämän myötä jätän vanhan taakseni ja lähden uuteen. — Leena Halonen

Raivatessaan tilaa uudelle Halonen teki mielenkiintoisia löytöjä omien töidensä joukosta. Niistä syntyi näyttely, jonka nimi on kuvaavasti Välitila.

Vesa Vuorela Valoisat galleriat -näyttelyssä Mikkelin valokuvakeskuksessa esittäytyvät keskuksen omat jäsenet.

— Tämän myötä jätän vanhan taakseni ja lähden uuteen.

Myös Mikkelin valokuvakeskuksessa on esillä pop up -näyttely. Valokuvakeskuksen jäsenten yhteisnäyttely Valoisat galleriat päättää näyttelykauden 2019 ja on lauantaina avoinna viimeistä päivää kello 10—15. Esillä on 13 valokuvaajan otoksia.

Ja kun kerran lähtee liikenteeseen, kannattaa kiertää muissakin tapahtumissa. Esimerkiksi Etelä-Savon ammattiopiston perinteiset kädentaitojen joulumyyjäiset pidetään lauantaina Otavankadun tiloissa kello 9—14.

Otavan koulutilalla sijaitsevassa Valkeassa talossa tarjoillaan sunnuntaina saamelaiskulttuuria Kaamoksen taikaa -tapahtumassa.

Kello 16.30 ohjelmassa on Päivi Kapiainen-Heiskasen ohjaama Porot kuuluvat tuulelle -dokumentti porosaamelaisten elämästä Käsivarren Lapissa.

Näytteillä on saamelaiskirjallisuutta ja valokuvia pohjoisesta. Saamelaisartisti Wimme Saari konsertoi illalla kello 18. Muuten tapahtuma on pääsymaksuton, mutta Saaren konserttiin myydään lippuja.

— Saliin mahtuu vain kuutisenkymmentä ihmistä, joten liput konserttiin kannattaa varata etukäteen, kannustaa Seija Lipsanen.

Sunnuntaina syttyvät myös varuskunnan joulutulet Mikkelin Tykkipuistossa kello 16.

Puheiden ja yhteislaulun lisäksi tarjolla on glögiä, ja paikalla vierailee myös — kukapa muukaan — joulupukki.