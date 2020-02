Nahkatakki jää naulaan, kun Pate Mustajärvi astuu Mikkelin teatterin lavalle konsertoimaan – Uutuuslevynsä toimivuutta hän alkoi epäillä viime hetkellä: "Ymmärtääköhän ihmiset, kuka helvetti on joku Hermanni"

Kun Popedan kukkoilevana laulusolistina tunnettu Pate Mustajärvi astuu teatterilavalle, jää nahkatakki naulaan. Hän pitää teattereita kunnioitusta herättävinä paikkoina, joihin festareilta tuttu rokkirellestys ei sovi.

– Kun jengi on sylkyetäisyydellä, se lavalla oleminen ja esiintyminen on paljon herkempää. Tekstit ja tarinat tulevat eri tavalla esiin kuin silloin, kun lavalla on savua, pauketta ja räminää. Festarit ja teatterikiertueet ovat kaksi eri maailmaa, joista molemmista tykkään, Mustajärvi kertoo.

Ensimmäisen teatterisalikiertueensa Mustajärvi veti viime vuonna. Saleissa edessä istui hiirenhiljainen yleisö, joka piti voittaa puolelleen. Ensimmäiset teatterikonsertit jännittivätkin Mustajärveä "aika helvetisti".

– Kai se jollakin muotoa onnistui, kun nyt lähdetään toiselle kierrokselle.

Ensin riimit, sitten sävel

Mustajärven Teatterin kummitus vol. 2 -konserttikiertue käynnistyy Mikkelin teatterissa torstaina. Laulajaa on selvästi Mikkelissä kaivattu, sillä konsertti myi loppuun jo hyvissä ajoin.

Viimeksi Mustajärvi esiintyi Mikkelissä vuonna 2018. Tuolloin häntä säesti kokonainen bändi. Tällä kertaa lavalla on hänen lisäkseen yksi ainoa muusikko, kitaristi Ari "Kankku" Kankaanpää.

Kankaanpää on mies Mustajärven uusimman sooloalbumin sävellysten takana. Teillä oli nimet, ja kerran te kuljitte täällä -uutuuslevyn sanoitukset puolestaan ovat yhtä lukuun ottamatta Mustajärven käsialaa.

– Ensimmäistä kertaa meni niin päin, että kirjoitin tekstit ensin ja annoin ne sitten sävellettäväksi, eikä niin että kirjoitin biisin valmiiseen sävellykseen. Ehkä se kertoo, että olen oppinut vähän riimittelemään, Mustajärvi toteaa.

"Jokainen kertoja lisää ja poistaa jotain"

Albumin pitkän nimen Mustajärvi lainasi lukemastaan aikakauslehden artikkelista. Juttu kertoi Suomen viimeisestä nälänhädästä, mutta Mustajärvelle lause toi mieleen omassa lapsuudessa kuullut tarinat tuttujen ja tutuntuttujen elämänkohtaloista.

Syntyi tarinallinen albumi, jonka kappaleilla on ihmisten nimet.

– Sehän on kuulijan päätettävissä, kuinka paljon tarinoissa on Mustajärvi-lisää ja kuinka paljon totta. Ne tarinat, joita kuulin lapsena, oli tarinankertoja kuullut omalta vaariltaan ja tämä taas omalta isältään. Jokainen kertoja lisää ja poistaa jotain, mutta ydin säilyy. Sillä lailla tarinat menevät.

Kuka Vladimir?

Valmista levyä kuunnellessaan Mustajärveä alkoi kuitenkin epäilyttää.

– Tuli pieni ajatus, että ymmärtääköhän ihmiset, kuka helvetti on joku Hermanni ja keitä ovat olleet Vladimir ja Aleksander.

Ratkaisuksi Mustajärvi kokosi bändin kasaan vielä kerran ja teki soittajien kanssa dvd:n, jolla hän avaa kahdeksan biisin taustoja.

Mustajärven faneja hemmotellaan nyt muutenkin. Viime viikolla julkaistiin kuvapainotteinen Matkani varrelta -lahjakirja, joka esittelee Mustajärven laulajan- ja näyttelijänuraa vuodesta 1997 nykyhetkeen asti.

Matkan varret on ikuistanut Vuoden muotokuvaajana kahdesti palkittu Harri Hinkka.

Kuvien ohessa kulkevat tarinat taas on tekstimuotoon muokannut toimittaja Tina Finn, Mustajärven puoliso.

