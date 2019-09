Näyttelijä Janne Kyyhkynen on töissä silloin, kun muut ovat vapaalla — Mäntyharjulainen haaveilee isosta roolista ja hyvästä työyhteisöstä

Näyttelijä Janne Kyyhkynen (43) Mäntyharjulta, miten sinusta tuli näyttelijä?

– Minulla on pikkupojasta lähtien ollut halu kertoa tarinoita. Se on edelleen se voima, joka pitää minut tässä työssä. Hakeuduin harrastajaporukoihin Koirakivessä ja siitä pikkuhiljaa ammattilaispuolelle. Olen ollut alalla 13 vuotta päätoimisena näyttelijänä. Sain näyttelijän paperit ja kansainvälisen näyttelijäliiton FIA:n tunnukset 2015.

Oletko laskenut, monessako roolissa olet ollut mukana?

– Enpä ole koskaan laskenut. Yhdessä näytelmässä voi olla esimerkiksi yksi iso rooli tai sitten voi olla näytelmä, jossa on 12 eri roolia. Varmaan olen ollut näyttämöllä ainakin 40 – 50 eri roolissa, joita voi rooleiksi kutsua.

Ovatko roolit menneet sekaisin omassa päässä, kun työn alla on samanaikaisesti useampi näytelmä?

– Voi olla sellaisia muutaman sekunnin hetkiä, että huomaa ajattelevansa tekemistä jonkun toisen roolin kautta. En ole vielä törmännyt siihen, että roolit menisivät omassa päässä sekaisin. Tietenkin vuorosanat voi unohtua, mutta dialoginäytelmässä onneksi on vastanäyttelijä, joka voi pelastaa ja auttaa.

Millainen on näyttelijän työpäivä?

– Näyttelijän työajat ovat useimmiten sellaisia, että hän on työssä, kun muut ovat vapaalla. Monessa talossa harjoitukset alkavat aamulla kello 10 tai 11 ja harjoitellaan kello 14:ään tai 15:een saakka. Sitten on tauko ja toinen harjoitusrupeama on iltakuudesta sinne kymmeneen yhteentoista. Silloin koko päivä menee näyttelijän työssä.

Millaisia haasteita näyttelijällä on?

– Aina, kun näyttelijä tarttuu uuteen rooliin, roolin sisäistäminen vaatii työtä. Joskus se tapahtuu helposti, mutta joskus uuden roolin henkiinherättäminen vaatii paljon työtä ja miettimistä.

Mitä odotat elämältä näyttämöllä?

– Tietenkin odotan, että säilyn terveenä ja että pää toimii. Mutta toki odotan isoja, näyttäviä rooleja hyvässä työyhteisössä. Pöytälaatikossa on muutama hyvä idea, jotka odottavat toteutusta.

Laitosteatteri vai freelancer?

– Liputan enemmän laitosteatterin suuntaan. Kun olen aika sosiaalinen ihminen, laitosteatterin ympärillä on toimiva sosiaalinen ympäristö. Se on henkinen voimavara.

Mikä on haastavin roolityö?

– Ehdottomasti Tuntemattoman sotilaan monologi. Se oli monitasoisuudellaan itselleni ainutlaatuinen, kun minut tunnetaan paremminkin koomikkona.