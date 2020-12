Mikkelin musiikkijuhlille koronatukea Suomen kulttuurirahastolta

Koronan takia muuttuneet suunnitelmat eivät ole lannistaneet järjestäjiä, päinvastoin. Vuodeksi 2021 on suunnitteilla monipuolinen ohjelma.

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 1,5 euroa koronatukea määritelmänsä mukaisesti korkeatasoisille taiteen yhteisöille. Yksi niistä on Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys, joka saa 20 000 euroa.

– Hakemusten arvioinnissa painoivat sekä laatu että taloudelliset menetykset esimerkiksi lipputuloissa, sanoo Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka tiedotteessa.

Koronaepidemia on myllertänyt Mikkelin musiikkijuhlien tuttua toteuttamista ja viime kesän konsertit jouduttiin aikatauluttamaan uudelleen. Viimeksi syyskuussa juhlien hallitus päätti siirtää kaksi lokakuulle suunniteltua konserttia kesään 2021.

Juhlavuonna kolme kattausta

Tämän hetken suunnitelma on, että vuonna 2021 Mikkelin musiikkijuhlat toteutetaan kolmessa osassa, maaliskuussa, heinäkuussa ja loka–marraskuussa. On 30. juhlavuosi ja ohjelmisto sen mukainen – komea. Koronatilanne voi toki vaatia vielä suunnitelmien uudistamista, etenkin kevätohjelmiston toteutuminen on vaakalaudalla.

– Kevätfestivaalin tarjonta on suunnattu erityisesti nuoremmalle yleisölle ja lapsiperheille. Kesällä toivomme, että maestro Valeri Gergijev ja Mariinskin orkesteri pääsevät Mikkeliin jokavuotiseen tapaansa. Syysfestivaali keskittyy kuoro- ja laulumusiikkiin, toteaa festivaalijohtaja Teemu Laasanen.