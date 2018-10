Suomalaista musiikkia kääntävät toisille kielille niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin — Suomalaista iskelmää käännetään italiaksi

Ulkomaiset musiikintekijät haluavat kääntää suomalaista iskelmää etenkin espanjaksi ja italiaksi. Esimerkiksi Unto Monosen, Reino Helismaan ja Juha Vainion tekstejä käännetään italiaksi.

Näin kertoo Warner Chappell Music Finlandin luova manageri Salla Viitanen. Warner Chappell Music on kansainvälinen musiikin kustannusyhtiö.

Suomalaisten kappaleiden käännöskyselyitä ei ole tilastoitu, mutta niitä tulee Viitasen mukaan kustannusyhtiöön useita kymmeniä vuodessa. Muun muassa Nightwishin kappaleita on käännetty liettuaksi ja tšekiksi.

— Paikalliset bändit esittävät niitä keikoillaan.

Suomenkielisiä lastenlauluja käännetään jonkin verran karjalan kielelle, jotta se pysyisi eheänä. Lisäksi Marjatta Pokelan lastenlauluja on käännetty saksaksi.

Viitasen mukaan suomalaiset artistit eivät halua enää kääntää vieraskielisiä lauluja suomeksi yhtä innokkaasti kuin ennen.

— Syitä voi vain arvella, mutta yhä useampi kotimainen artisti haluaa tehdä itse omaa musiikkiaan. Monet artistit opiskelevat sanoittamista, hän sanoo.

Viitasen mukaan suomalaiset luottavat nykyään omiin kykyihinsä kevyen musiikin saralla aiempaa enemmän, joten musiikkia ei tarvitse lainata ulkomailta samalla tavalla kuin ennen.

— Suomessa on nykyään suuri määrä erinomaisia pop-biisintekijöitä.

Eläkeläiset-yhtye on kääntänyt suomeksi useita englanninkielisiä kappaleita levyilleen. Tällä hetkellä muusta kielestä suomeksi käännetään lähinnä vanhoja ikivihreitä jazz-biisejä ja klassikkojoululauluja.

Lupakäytäntö on hankaloitunut

Pitkän linjan äänilevytuottajan ja säveltäjän Esa Niemisen mukaan vieraskielisiä kappaleita ei käännetä suomeksi, sillä lupakäytäntö on hankalampi kuin aiemmin.

— Jos käännetään esimerkiksi englanninkielinen kappale suomeksi, sovituksesta pitää lähettää sanasta sanaan -käännös taas englanniksi hyväksyttäväksi kappaleentekijöille.

Jos tekijä ei ole enää elossa, käännös hyväksytetään perikunnalla.

Niemisen mukaan prosessi voi viedä kuukausia. Nykyään on myös tapana, että kappaletta on ollut tekemässä useampi ihminen, silloin käännös pitää hyväksyttää heillä kaikilla.

Salla Viitanen kertoo, että käännösluvat eivät maksa mitään.

Viitasen mukaan käännöksiä on monenlaisia. Yksi vaihtoehto on suora käännös. Toisessa vaihtoehdossa suomalainen lyriikkatraditio ja poljento on otettu huomioon riimittelyssä. Se saattaa muuttaa alkuperäistä sanomaa.

— Kääntäjä voi tehdä tekstistä hyvinkin erilaisen käännöksen verrattuna alkuperäiseen. Alkuperäiset oikeudenomistajat haluavat tarkistaa, miten hyvin tekstin sanoma säilyy kääntämisen jälkeen, Viitanen kertoo.

Hän kertoo, että monet ottavat sen kunnianosoituksena, jos heidän kappaleensa halutaan kääntää toiselle kielelle.

Kääntäjä voi pyytää käännökseensä osuutta kappaleen tekijänoikeuksista, jolloin käännöksen käyttämisestä tilittyy rahaa myös kääntäjälle.

Käännösbiisien kulta-aika päättyi 1990-luvulla

Niemisen mukaan käännöskappaleiden kulta-aika Suomessa oli 1950-luvulta 1990-luvulle. Monet iskelmätähdet kuten Tapani Kansa ja Danny menestyivät muun muassa käännöskappaleiden avulla.

Finnhits kokosi suomalaisia iskelmähittejä LP-levyille ja C-kaseteille. Suuri osa hiteistä oli kuitenkin käännöskappaleita.

Aikanaan myös Euroviisuissa menestyneet kappaleet oli tapana kääntää suomeksi.

Nieminen on kääntänyt ja tuottanut ulkomaisia kappaleita usealle eri artistille. Muun muassa Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka on alun perin ranskalaisiskelmä.

Myös tuottaja Kalevi Puonti Magnum Live -viihdekonsernista kertoo, että kappaleiden kääntäminen suomeksi vähenee vuosi vuodelta. Tällä hetkellä yritys kääntää alle kymmenen kappaletta vuodessa.

Viimeisimmäksi ulkomaalaisia kappaleita on käännetty bilebändi Remixille ja iskelmälaulaja Susanna Heikille.

Rockbändi Cutting Crew’n I just died in your arms -kappale sai vuonna 2014 suomalaiset sanat, kun Teemu Ruokoski sanoitti kappaleen nimellä Sinut tahtoisin luokseni. Kappaleen esittää Remix yhdessä Martina Aitolehden kanssa. Kappaletta on ladattu Youtubessa yli miljoona kertaa.

Heikin kappale Jos rakkaus sattuu on käännetty Engelbert Humperdinckin Love Will Set You Free -kappaleesta, joka oli Ison-Brittanian vuoden 2012 viisukappale.

Kirkaa italiaksi

Suomalaista musiikkia kääntävät toisille kielille niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin.

Laulaja ja kirjailija Jukka Ammondt eli taiteilijanimeltään Doctor Ammondt esittää ja levyttää kappaleita latinaksi. Hän esiintyy maailmanlaajuisesti. Doctor Ammondt on esittänyt latinaksi muun muassa Miljoona ruusua -kappaleen ja suomalaisia tangoja kuten Unto Monosen Satumaan.

Miljoona ruusua on suomenkielinen versio latvialaisesta venäjänkielisestä iskelmästä Dāvāja Māriņa. Tosin vain kertosäkeen yksi rivi on suomennos — muu on Vera Teleniuksen omaa ideointia. Telenius levytti kappaleen vuonna 1984. Sen jälkeen kappaleen on levyttänyt muun muassa Katri Helena.

Suomalainen artisti Petri Kaivanto esittää käännättämiään suomalaisia tangoja espanjaksi.

Kanadalaisranskalainen André Chaker on kääntänyt englanniksi muun muassa J. Karjalaisen lauluja. Chaker ja suomalaismuusikoista koostunut yhtye Les Frogs levyttivät ranskaksi Karjalaisen Hän-kappaleen 1990-luvulla. Ranskaksi kappaleen nimi on Elle.

Chaker on levyttänyt ranskaksi myös Juice Leskisen laulun Viidestoista yö nimellä Nos lendemains.

Sveitsiläinen Flavio Cristilli käänsi Kirkan Surun pyyhit silmistäni -kappaleen italiaksi ja espanjaksi. Hän nousi italiankielisellä versiolla Kreikan listojen ykköseksi, sillä kreikkalaiset muistivat Kirkan alkuperäisesityksen.

Iskelmälaulaja Taina Kokkosen Täältä ikuisuuteen -kappale on käännetty italiaksi.

— Kappale ei lyönyt läpi, mutta italiankielisessä versiossa on erilainen fiilis kuin suomalaisessa, Kalevi Puonti sanoo.

Esa Niemisen mukaan suomalaisen musiikin viemistä ulkomaille on spekuloitu paljon. Vain kourallinen suomalaisia artisteja ja bändejä on lyönyt ulkomailla itsensä läpi.

— Uskon, että biisivienti voisi olla se suurin jackpot, Nieminen sanoo.