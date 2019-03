Kukaan ei tiedä, mitä on luvassa, mutta hauskaa pidetään — Mäntyharjussa improvisoidaan lauantaina kilpaa

Kiinnostaako yllättävä, nauruhermoja herättelevä ja yleisöäkin aktivoiva improvisaatioteatteri? Se on mahdollista lauantaina 9. maaliskuuta, kun Mäntyharjun Koirakiven Nuorisoseuran talolla järjestetään ensimmäistä kertaa Saimaan Improliigan ottelu.

Ottelussa neljä joukkuetta mittaavat improvisaatiotaitojaan ja kisaavat pääsystä valtakunnalliseen Improliigan finaaliin, joka järjestetään syksyllä. Lauantain ottelu alkaa kello 16.

Joukkueet ovat kooltaan kolmesta kuuteen henkilöä.

Kisassa nähdään erilaisia improvisaatiotekniikoita

Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija Minna Pasi sanoo, että kisa käydään suorittamalla improvisaatiota erilaisilla tekniikoilla. Yleisö pääsee myös mukaan esimerkiksi tekniikassa nimeltä sana kerrallaan. Yleisöltä voidaan pyytää improvisaation aihe, sanoja, joita tarinassa pitää esiintyä tai aihe, johon tarinan pitää päättyä.

— Joukkue ottaa asian vastaan ja ilman mitään sen kummempia pähkäilemättä alkaa tuottaa tarinaa. Jokainen vie tarinaa eteenpäin sana kerrallaan, Pasi sanoo.

Tekniikka voi olla myös vaikka sellainen, että jotain tekemistä tai tietyn kirjaimen käyttöä rajoitetaan. Yleisön, juontajan ja näyttelijöiden yhteisvaikutuksesta Koirakiven lavalla voidaan nähdä käytännössä mitä vain.

— Sanotaan näin, että tekniikat ovat pieniä raameja, mutta todellisuushan on se, ettei etukäteen osaa sanoa, mitä vastaan tulee, Pasi kertoo.

Pasin kokemuksen mukaan Improliigan ottelujen järjestäminen on ollut hyödyllistä, sillä alueen teatterit ovat vahvistaneet yhteistyötään kisan myötä.

— Etelä-Savon alueen harrastajateatterit ovat kyllä ennenkin tehneet yhteistyötä ja tekjiät tuntevat toisiaan, Pasi sanoo.

Hän toivoo, että alueen teatterit innostuvat improvisaatiosta, jotta otteluita voitaisiin jatkossakin järjestää.

Mahdollisuus improvisaatiokoulutukseen

Ennen itse kilpailua Koirakiven Nuorisoseuran talolla järjestetään improvisaatiokoulutus, jota vetää illan kilpailun juontaja, teatteriagentti Sami Sivonen. Teatteri-improvisaatiokoulutus alkaa kymmeneltä ja päättyy kolmelta.

Koulutuksessa saa tuntumaa improvisaatiosta ja ylipäätään teatterista. Aiheena on muun muassa läsnäolo, toisen kuunteleminen ja tarinan jatkaminen.

Sivonen on ohjaaja, joka on ollut kehittämässä Improliigan valtakunnallista kilpailua.

Improliigaa ensimmäistä kertaa Etelä-Savossa

Improliigaa ei ole ennen järjestetty Etelä-Savossa. Nuorisoseurojen jäsenseuroja Mikkelin seudulla ovat Koirakiven Nuorisoseuran lisäksi Ristiinan, Pertunmaan ja Suomenniemen Nuorisoseurat.

Improliiga on saanut alkunsa Etelä-Karjalassa vuosituhannen alussa, ja siellä kisaa on järjestetty useasti tällä vuosikymmenellä. Etelä-Karjalassa Improliiga on ollut laajamittaisempi, jossa otteluita on ollut jopa kahdeksan.

Etelä-Savossa kisailu aloitetaan yhdellä ottelulla. Tarkoituksena on selvittää, josko improvisaatioteatterissa kisaaminen ottaisi tuulta alleen myös täällä päin.

— Tätä kautta levitämme improvisaation ilosanomaa Mikkelin seudun harrastajateattereille- ja ryhmille, Pasi sanoo.

Improvisaatiosta kisataan nykyisin jo niin laajalti ympäri Suomen, että valtakunnallinen finaali järjestetään ensi syyskuussa Teatterilaivalla. Ensimmäinen valtakunnallinen kisa järjestettiin viime syyskuun Teatterilaivalla.