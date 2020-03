Sisustusta ja taidetta yhdistävä mikkeliläinen Minna Häkkinen kertoo, että kuvataiteen osuus kasvaa voimakkaasti hänen yritystoiminnassaan: "Taiteelle on ollut suoranainen tilaus"

Naistenpäivän kunniaksi Studio m3:ssa on lauantaina tavattavissa kaksi taidegraafikkoa.

Luovan alan sekatyöläiseksi itseään kutsuva Minna Häkkinen pyörittää yhdistettyä sisustusliikettä ja taidegalleriaa Savilahdenkadulla Mikkelissä.

Päätyökseen hän nimeää sisustussuunnittelun ja mainittu Studio m3 on samalla hänen suunnittelutoimistonsa. Liikkeen alakerrassa toimii erillinen ompelimo.

– Tässä kokonaisuudessa kuvataiteen osuus on kasvanut todella nopeasti. Vaikuttaa siltä, että taiteelle on ollut suoranainen tilaus, puolitoista vuotta sitten kaupunkikeskustaan yrityksensä siirtänyt Häkkinen kertoo.

Aika on sellainen, että verkkokauppa jyrää pienet kivijalkaliikkeet tieltään. Taidegallerioita on harvassa, eikä sisustusliikkeitäkään ole kaupungeissa enää entiseen malliin.

– En itsekään pärjäisi, ellei yritystoiminnassani olisi mukana kaikkia näitä eri osa-alueita, Häkkinen arvioi.

Kuvataidetta hän kertoo esittelevänsä oman makunsa mukaisesti: esillä on hänen omien suosikkitaiteilijoidensa töitä.

Kaupallisuutta vieroksuvan esteetikon mielestä moinen ripustaminen voi olla arveluttavaa. Häkkinen haluaa, että teokset ovat esillä aidossa, kodinomaisessa ympäristössä, jotta katsoja oivaltaa, miltä ne näyttäisivät omalla seinällä.

Kirsi Neuvonen ja Päivi Hintsanen esittäytyvät

Viikonlopun naistenpäivän kunniaksi Häkkinen järjestää taiteilijatapaamisen lauantaina 7. maaliskuuta. Paikalle ovat lupautuneet jyväskyläläiset taidegraafikot Kirsi Neuvonen ja Päivi Hintsanen.

– Heistä Neuvonen tunnetaan varmasti paremmin. Mikkeli on tämmöinen ikääntyvä kaupunki eli hänen taiteelleen on selkeä kohderyhmä.

Kuusikymppinen Neuvonen on alkujaan Savonlinnan taidelukion kasvatti ja käynyt Lahden taidekoulun 1980-luvun alussa. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut uransa varrella kymmeniä ja hänelle on myönnetty sekä valtion kuvataidepalkinto että Suomi-palkinto.

– Päivi Hintsanen on mediataiteilija, joka yhdistelee teoksissaan useita tekniikoita. Hänen työnsä menevät syvälle oman ihoni alle.

Aiemmin järjestetyt vastaavat taiteilijatapaamiset ovat olleet erittäin suosittuja.

– Se on varmaan se meidän salaisuus, että tänne voi vaan tulla. Tämä ei ole mikään pönötyspaikka, kynnys on niin matala kuin olla voi, Häkkinen arvioi.

Hänellä on omakohtaisia kokemuksia siitä, miten korkea kiiltävänvalkoiseksi maalatun taidegallerian kynnys voi olla.

– Helsingissä tuli viime kesänä kerran sellainen olo, että nyt en pysty tuosta ovesta menemään sisään. Katsoin ikkunasta valaistua salia ja jatkoin matkaa. Hirveän noloahan se on tunnustaa.

Kotona pelkistetty sisustus

Valtaosa Häkkisen esittelemistä taiteilijoista on naisia ja esillä olevissa teoksissa toistuu tietty eleettömyys.

– Olen kysellyt taiteilijoilta ujostellen ja vähän kainostellenkin teoksia myyntiin, mutta vastaanotto on ollut hyvä. Äskettäin sain esimerkiksi ripustettavaksi Elina Luukasen grafiikkaa. Hän on pitkään ollut idolini.

Häkkinen on sisustaja henkeen ja vereen ja siksi taideteokset liikkeen seinillä saavat alvariinsa uuden ripustuksen, inspiraation mukaan.

Pitkää päivää tekevä yrittäjä tunnustaa, että yhdessä asiassa hän on luopunut perfektionismistaan. Oma koti saa olla rauhassa asukkaansa inspiraatiolta ja muuttuvilta asetelmilta.

– Tällä hetkellä kotini on todella karsittu ja eleetön, vau-efektejä en kaipaa, päinvastoin. Silmät suorastaan anovat lepoa työpäivän jälkeen.

Taiteilijatapaaminen: Kirsi Neuvonen ja Päivi Hintsanen Studio m3:ssa lauantaina 7.3. kello 11–15.