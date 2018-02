Mikkeliläisten metallimiesten työ on alkanut tuottaa tulosta: Bloodred Hourglassin levyä markkinoidaan Keski-Euroopassa Kymmenen paikkakunnan levynjulkaisukiertue päättyy tänään lauantaina Mikkeliin. Jukka Suihkonen Mikkeliläisen Bloodred Hourglassin alkuvuosi on ollut työntäyteinen.

Tuorein uutinen on torstailta: mikkeliläinen death metal -yhtye Bloodred Hourglass on kiinnitetty Greenfield-festivaalille Sveitsiin kesäkuussa. Interlakenin lentokentälle pakkautuu kolmen päivän ajaksi noin 30 000 festivaalivierasta tapahtumaan, jonka pääesiintyjiä ovat esimerkiksi Volbeat, the Prodigy ja Limp Bizkit.

Keski-Eurooppa on bändin tähtäimessä muutenkin. Viime vuoden lopulla tehty yhteistyösopimus Out of Line Musicin kanssa merkitsi uusimman albumin, Healin maailmanlaajuista julkaisemista. Toukokuussa BRHG on yksi Out Of Line Weekender -tapahtuman esiintyjistä Berliinissä.

Muista ulkomaan jutuista ei vielä parane puhua, sillä neuvottelut ovat vaiheessa.

— Meidän mittarilla tässä on menty melko merkittävin harppauksin eteenpäin. Kymmenen vuotta kun hakkasi päätänsä seinään niin nyt tuntuu siltä, että on saavutettu jotakin, vokalisti Jarkko Koukonen sanoo.

— Alkukuopissa tässä vieläkin tavallaan ollaan, mutta suunta on ainakin oikea, lisää basisti Jose Moilanen.

Spotify-tilaston mukaan bändin musiikkia striimattiin viime vuoden aikana kaksi miljoonaa minuuttia, 61 maassa. Ei hassumpaa.

Ilman somea ei pärjää

Pöhinä somessa, sosiaalisessa mediassa, on menestymistä janoavan bändin elinehto.

— On hyvin epätodennäköistä, että bändi, jolla ei ole minkäänlaista some-hypeä ja valmista kuulijakuntaa, pääsisi suoraan puhtaasti musiikin ehdoilla tekemään sopimuksen kunnon levylafkan kanssa, Koukonen arvioi.

— Tottakai biisien on oltava hyviä, mutta varsinkin avauksessa somen merkitys on vähintään yhtä suuri, sanoo Moilanen.

Bloodred Hourglassin nettipäivityksistä vastaa enimmäkseen Koukonen, joka ainoana kokoonpanosta on jättänyt vakituisen päivätyön ja keskittyy musiikkiin.

— Siihen menee loppupeleissä yllättävän paljon aikaa. Platformeja on kauheasti, Instagram, Facebook, Twitter, kotisivut ja niin edelleen. Yhden ison uutisen huolellinen päivittäminen joka paikkaan on useamman tunnin homma.

Risto Hämäläinen Neljä kertaa Jurassicissa esiintynyt BRHG suuntaa keväällä Berliiniin.

Kiertue päättyy Mikkeliin

Vuosi 2018 käynnistyi bändin osalta kymmenen paikkakunnan levynjulkistuskiertueella. Karavaani lähti liikkeelle Turusta ja päättyy kotipaikkakunnalle tänään lauantaina.

— Ekat neljä keikkaa oli ihan sikahyviä, ne me kierrettiin itävaltalaisen Harakiri for the Skyn kanssa. Mutta hyviä ovat olleet kaikki. Pari vuotta sitten näytti siltä, että keikoille tuli vain meidän ikäistä porukka, mutta nyt nuorempi jengikin on löytänyt bändin ja se on hienoa, Moilanen kertoo.

Bloodred Hourglass on alusta asti panostanut, paitsi musiikkiin myös livekeikkoihinsa, ja matkan varrella homma on kaikin tavoin ammattimaistunut.

— Lavalla on isompia ja juhlavampia taustalakanoita ja sidebannereita. Taustanauhoilta tulee rakennettu show introsta outroon ja kaikki on vähän harkitumpaa. Se ei ole enää sellaista kohkaamista, vaan paketti on tarkoin mietitty alusta loppuun saakka, Koukonen arvioi.



Levyjä BRHG on julkaissut kolme ja uutta materiaalia olisi valmiina mukavasti. Syksyn suunnitelmat ovat vielä osin avoinna.

— Seuraavan levyn ajankohtaisuus on vielä auki. Bändinä ei nyt haluttaisi jäädä kauheasti lepäilemään laakereillamme. Saksan-puolen visio on se, että siellä vasta julkaistun Heal-albumin kanssa on vielä työtä tehtävänä eikä uudella levyllä ole mitään kiirettä, kertoo Koukonen.

— Tilanne on meidän kannaltamme hyvä. Voidaan mennä studioon tekemään uutta materiaalia julkaistavaksi siinä vaiheessa, kun yhteistyökumppaneille parhaiten sopii. Tai sitten voidaan huilata tai soitella keikkoja.



Bloodred Hourglass, Mikkeli Wilhelm Public House 10.2. Showtime kello 22.