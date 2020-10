Mikkelissä järjestetään uusi tapahtuma marraskuussa: Loskafest valloittaa Saimaa-stadiumin

Saimaa-stadiumi on jaettu tapahtuman aikana kolmeen lohkoon. Eri lohkoihin jaetut ihmiset eivät kohtaa missään vaiheessa tapahtumaa.

Mikkelissä järjestetään uusi Loskafest-yleisötapahtuma Saimaa-stadiumilla 28. marraskuuta. Esiintyjinä tapahtumassa ovat Hovimuusikko Ilkka, Gasellit ja Mamba. Hovimuusikko Ilkka myös juontaa illan.

Saimaa-stadiumi on jaettu tapahtuman aikana kolmeen lohkoon, joissa jokaisella on oma pysäköintialue, sisäänkäynti, narikka, vessat, istumapaikat ja anniskelu. VIP-, A- ja B-lohkoihin jaetut ihmiset eivät kohtaa missään vaiheessa tapahtumaa.

– Suosittelemme ihmisille myös maskien käyttöä, sillä haluamme tapahtuman olevan koronaturvallinen. Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja tarkkailemme viranomaisohjeita, kertoo tapahtuman tuottaja Linda Mehtonen. Hän järjestää tapahtumaa yhdessä Leevi Väisäsen kanssa.

– Näin tapahtumatuottajana ei voi jäädä laakereille makaamaan, vaan pitää suunnitella uutta, Mehtonen sanoo.

Mehtosen mukaan tapahtuma järjestetään mikkeliläisille kiitokseksi siitä, että ovat jaksaneet läpi erityislaatuisen vuoden.

– Luvassa on musiikkiesitysten lisäksi hauskanpitoa omissa lohkoissa. Muutama yllätyskin on suunnitteilla. Tarkoitus on järjestää tapahtuma jatkossakin eikä tapahtuma ole vain tähän vuodenaikaan sidottu.

Tapahtuman liput tulevat myyntiin viikolla 43 Lippupisteisiin kautta maan.