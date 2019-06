Mikkelin keskussairaalan uuden Perhetalon julkisivuteos sai signeerauksen — Katso kuvia taiteilija Lauri Nykoppin isännöimästä avajaistilaisuudesta sunnuntaina

Nyt se on valmis ja signeerattu, hirvensalmelaisen kuvataiteilijan Lauri Nykoppin suurteos. Esper-hankkeen syksyllä avautuvaan Perhetaloon tilaama Koivupuisto.

Se koostuu 634 lasilevystä, joihin on printattu koivumetsän elementtejä, ja jotka on kiinnitetty 30 sentin etäisyydelle rakennuksen ulkoseinästä.

Kokonaisuus on suunniteltu niin, että rakennuksen sisäpuolelta katsottuna kuhunkin ikkunoista avautuu erilainen näkymä.

Perhetalon kustannukset ovat noin 26 miljoonaa euroa ja vajaa prosentti siitä käytetään taiteeseen. Raha on riittänyt, juuri ja juuri.

— Koivupuisto on tekniikan osalta pilottityö. On jouduttu testaamaan ja jouduttu pistämään asioita uusiksi. Monenmoista ennalta arvaamatonta on tullut vastaan, ja tietysti työ maksaa. Kyllähän siihen on lisähintaa matkan varrella tullut, taidekoordinaattori Riitta Moisander sanoo.

Työ talossa jatkuu maanantaina

Kesäkuun aikana valmistuvat vielä rakennuksen sisäpuolelle tulevat teokset. Valitut taiteilijat aloittavat työnsä ensi maanantaina. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä.

Perhetalo on Mikkelin keskussairaalassa se paikka, jossa alle 18-vuotiaita asiakkaita palvellaan. Sunnuntain avajaisissa oli mukana muutamia nuoria.

Mäntyharjulaiset Helmi Mäkinen, Siiri Pulkka ja Helmiina Konga antoivat teokselle kouluarvosanan yhdeksän ja puoli kierreltyään katsomassa sitä eri puolilta.

Kaikki ikkunat olivat erilaisia ja värikkäitä. — Helmi Mäkinen

— Kaikki ikkunat olivat erilaisia ja värikkäitä ja niissä oli kuvattu iloisia asioita, esimerkiksi perhosia, Mäkinen sanoi.

Tyttötrio palkittiin päivän aikana koululaisille suunnatussa tarinakilpailussa toisella palkinnolla.

Myös arkkitehti Kirsti Kovanen kertoi pitävänsä näkemästään.

— Sisätiloissa taide integroituu hienosti sisustettavaan ympäristöön ja työ on tehty teknisesti todella huolella.

Lasinen julkisivu ei toteutuksena ole uusi idea, mutta kuvien polttaminen lasiin tulostaen on sitä.

Kovanen kertoo lasilevyjä käytetyn julkisivuissa jo 1960-luvulla, kuten Mikkelin kaupunginarkkitehtinakin toimineen Eero Jokilehden suunnitteleman, vastikään peruskorjatun valtion virastotalon seinissä.

Onni Ojala Perhetalon julkisivun eri puolilla on variaatioita Koivupuisto-teoksen teemasta.

Onni Ojala Lauri Nykopp on työstänyt Koivupuisto-teemaa useampiin teoksiin. Sunnuntaina avautui niihin liittyvä näyttely mikkeliläisessä Galleriarissa.

Onni Ojala Myös jättimäiset perhoset liihottavat Perhetaloon ikkunan kautta.

Onni Ojala Tontilta kaadetun puiston laitaa kiertänyt rauta-aita palautettiin paikoilleen Perhetalon ympärille.

Onni Ojala Nimi on perhosessa ja taiteilija valmiina juhlimaan teoksensa avajaisia.

Onni Ojala Ikkunoista näkyvät kuvat muokkaavat sairaalan sisätiloja lapsen kannalta vähän vähemmän pelottavaksi.

Onni Ojala Nimi kirjaan. Lauri Nykopp kirjoittaa ja Jouni Vauhkonen kuvaa. Siniset tossut puettiin kenkien päälle, koska osa Perhetalon huoneista oli jo siivottu rakentamisen jäljiltä.

Onni Ojala Yleisöä saapui Koivupuiston avajaisiin sunnuntaian puolen päivän aikaan muutamia kymmeniä.

Onni Ojala Avatkaa kaihtimet, vaati taidekoordinaattori Riitta Moisander, kun avajaisyleisö parveili Perhetaloon taidekierrokselle.

