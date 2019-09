Elokuva-arvio: Toy Story 4 tuntuu yhtä aikaa uudelta alulta ja todelliselta päätökseltä

Toy Story 4 (Yhdysvallat, 2019). Ohjaus: Josh Cooley. Käsikirjoitus: John Lasseter, Andrew Stanton, Josh Cooley, Valerie LaPointe, Rashida Jones, Will McCormack, Martin Hynes, Stephany Folsom, Stephany Folsom. Suomenkielisissä äänirooleissa: Antti Pääkkönen, Santeri Kinnunen, Sanna Majuri, Joonas Nordman, Ville Eerikkilä, Helmi Kallio, Robin Svartström. Alkuperäisissä äänirooleissa: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Madeleine McGraw, Keanu Reeves. Kesto: 100 min. K-7.

Toy Story — yksi kaikkien aikojen ehyimmistä elokuvatrilogioista — päättyi kolmannessa osassa niin täydelliseen loppunuottiin, että alun perin ajatus neljännestä osasta tuntui suorastaan pyhäinhäväistykseltä.

Tietokoneanimaation ensimmäisellä Toy Storylla vuonna 1995 vallankumoistanut Pixar-studio kuitenkin tietää mitä tekee ja on loihtinut jatko-osan, joka tuntuu yhtä aikaa uudelta alulta ja todelliselta päätökseltä. Elävien lelujen matkaa 24 vuotta seurannut katsoja ei tähyile lopputekstejä kuivin silmin.

Elävien lelujen matkaa 24 vuotta seurannut katsoja ei tähyile lopputekstejä kuivin silmin.

Lehmipoikanukke Woody käy läpi identiteettikriisiä. Aikaisemman omistajansa käsissä Woody vastasi lelukirstun järjestyksestä ja oli aina leikkien sankarihahmo. Nuoren Bonnie-tytön leikeissä Woody jää usein komeroon pölyyntymään.

Pakonomaisen avulias Woody ylittää itsensä auttaessaan Bonnieta selviytymään ensimmäisestä esikoulupäivästä. Bonnie rakentaa itselleen uuden suosikkilelun: Kahvelin.

Ongelmana on se, että Kahveli on koottu roskista. Leluksi luotu epäsikiö toivoo vain päätyvänsä roskikseen. Woody ei voi tätä rauhaa suoda, koska Bonnie turvautuu tiukasti uuteen suosikkileluunsa. Ristiriita eskaloituu niin pahasti, että Woody ja Kahveli päätyvät perheen lomamatkalla kadoksiin.

Alkaa suuri seikkailu takaisin Bonnien luokse. Matkan aikana moni leluista joutuu määrittelemään oman roolinsa uudestaan ja tekemään päätöksiä, jotka eivät liity ainoastaan lelun omistavaan lapseen.

Identiteettiä käsittelevä Toy Story 4 on toteutettu taattuun Pixar-laatuun teknisesti täydellisesti. Tarina liikkuu mahdottoman sulavasti. Mukana on uusia tuttavuuksia, joista osa on hervottomia. Osa liikkuu pelottavan ja sydäntäsärkevän surullisuuden välimaastossa.

Kyseessä on enimmäkseen Woodyn elokuva. Buzz ja muut lelut jäävät soittelemaan sivujuonen viulua. Aiemmin lähes näkymätön Bo Peep on saanut modernin ja voimaannuttavan muodonmuutoksen, joka säväyttää myös tarinan sankarin hereille konformoituneista rutiineistaan.

Toy Story 4 sisältää kaikki hyvät animaatioseikkailun ainekset. Siinä samassa se puhuu hylkäyksen jäljistä, itsensä löytämisestä ja irtipäästämisestä.