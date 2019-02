Mikkeliläiset Otto Kahilainen ja Joona Kiiski eivät ole lukeneet Kalevalaa — Kysyimme Kalevalan päivän kunniaksi, vieläkö Suomen kansalliseepos kiinnostaa

Kalevalan päivä on torstaina. Sitä vietetään Suomen kansalliseepoksen ja suomalaisen kulttuurin kunniaksi.

Kysyimme Mikkelissä, vieläkö Kalevala kiinnostaa.

Otto Kahilainen ja Joona Kiiski Mikkelistä sanovat suoraan, etteivät ole lukeneet Kalevalaa.

— Koulussa kyllä siitä on puhuttu, mutta Kalevalaa ei ole luettu.

— Kalevalan hahmoja ei tule mieleen eikä tarina oikein nuoria puhuttele. Kirjakin jää aika vieraaksi. Suomalaisia kirjoja pitääkin lukea ja joitakin elokuviakin katsoa, mutta ei olla paremmin niihin perehtyneet. Tuntematon sotilas on elokuvista tuttu. Suomalaisesta musiikista tulee mieleen Arttu Viskari, Otto Kahilainen ja Joona Kiiski sanovat.

Taiteesta voi oppia

Mäntyharjulainen Jyrki Tulppo sanoo, että Kalevalan henkilöistä Ilmarinen on jäänyt parhaiten mieleen.

Kari Toiviainen Jyrki Tulppo on lukenut Kalevalan ja sanoo, että niin Kalevalasta kuin kirjallisuudesta yleensä ihminen voi oppia nykyäänkin.

— Seppo Ilmarisessa oli omanlaistaan särmikkyyttä ja pitkäjänteistä ajattelua. Ilmarinen oli takoja iänikuinen.

— Kalevalasta tämänkin ajan ihminen voi jotain oppia niin kuin mistä kirjallisuudesta yleensä. Olen taiteen ja musiikin ystävä sekä entisenä että nykyisenä muusikkona. Ja luenkin aika paljon. Suomalainen taide on joten kuten hanskassa. Lempiteksti tai runoilija riippuu omasta mielentilasta. Se, mihin jää koukkuun, aina vaihtelee, sanoo Jyrki Tulppo.

Suosikkihahmo on Lemminkäinen

Mikkeliläinen Tarja Asikainen kertoo, että Kalevala edelleen kiinnostaa ihmisiä.

— Onhan se meidän kansalliseepoksemme ja uskon, että se pitää pintansa maailman tappiin.

Kari Toiviainen Tarja Asikaisen mielestä on hyvä, että Kalevalasta tehty myös nuorten ja lasten versiot.

— Suosikkihahmo Kalevalassa on Lemminkäinen. Hän pistää hanttiin ja kokeilee rajojaan, vaikka huonostihan siinä kävi. Myös maalaustaiteen kautta Kalevala on tullut eläväksi. Käyn katsomassa ja ihailemassa Ateneumissa Suomen taideaarteita muun muassa Gallen-Kallelaa. Minulle suomalainen kulttuuri on tärkeää ja haluan tuntea omat juureni myös sitä kautta, Arja Asikainen kertoo.

Linda Stark oli tullut Etelä-Suomesta perheensä kanssa talvilomanviettoon Mikkeliin.

Kari Toiviainen Mikkelissä lomailleen Linda Starkin koululukemistoon ei ole Kalevala kuulunut. Hän tunnustautuu monipuolisesti suomalaisen kulttuurin kuluttajaksi.

— Olen kaksikielinen enkä ole lukenut Kalevalaa.

— Kävin ruotsikielisen koulun eikä Kalevala kuulunut ”pakkolukemistoon”, mutta muita kirjoja kyllä. Kalevalasta on jäänyt mieleen vain sampo. Arvelen, että Kalevala puhuttaa tänään historiallisena asiana, kansalliseepoksena. Suomalaisen kulttuurin kuluttajana käyn teatterissa ja luen, mutten pelkästään suomalaista kirjallisuutta. Suomalaisella kulttuurilla on oma asemansa elämässä, sanoo Linja Stark.