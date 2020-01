Elokuva-arviot: Yhden tähden Catsissa katsojan tulee nopeasti ikävä lavaversion karvatrikoita — Teräsleidit aloittaa vuoden erinomaisella näyttelijäntyöllä

Syvästi hämmentävä musikaalikokemus

Cats (Iso-Britannia/Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Tom Hooper. Käsikirjoitus: Lee Hall, Tom Hooper.

Rooleissa: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, Francesca Hayward.

Kesto: 109 min. K-7.

Tässä on ehkä loppuneen vuosikymmenen kummallisin tuotos. Kyseessä on elokuvasovitus Andrew Lloyd Webberin musikaalista, joka perustuu T. S. Eliotin runoihin.

Elokuva on katsomisen arvoinen vain yhdestä syystä: se on hyvin, hyvin kummallinen.

Oscar-voittaja Tom Hooper käytti live-äänitystä Les Misérables -tulkinnassaan. Tapa oli melko erikoinen musikaalielokuvissa, joissa turvaudutaan usein vain huulisynkronointiin.

Hooper käyttää samaa äänitystapaa jälleen, mutta on lisännyt pakettiin roppakaupalla uudenlaisia tekniikoita. Näyttelijät esiintyvät hienoissa ja suurissa lavasteissa. Sitten heille on tietokoneiden avulla lisätty turkis ja kissamaista tyyliä.

Lopputulos on aluksi hämmentävä, sitten hauska ja lopulta syvästi kauhistuttava. Lavaversiosta tuttuja karvaisia trikoita tulee nopeasti ikävä.

Eikä materiaali ollut alun perinkään kovin ihmeellinen. Elokuvan tarina seuraa kissojen kerääntymistä henkiseen ja kovin kiimaiseen kokoontumiseen, jossa lauletaan ja tanssitaan kuolemasta.

Useimmille tutuin osuus on puhki kulutettu Memory-laulu, jonka tulkitsee väkevästi aina taitava Jennifer Hudson. Kunhan kuulija vain sulkee silmänsä, eikä keskity ihmis-kissa-mutantin kummalliseen naamavärkkiin.

Mukana on paljon lahjakkaita ihmisiä, mutta ketään heistä on vaikea ottaa tosissaan. Näyttävimmän roolin tekee The Royal Balletin ballerina Francesca Hayward. Kaukaa kuvatuissa isoissa tanssikohtauksissa tehosteet häiritsevät kaikista vähiten.

Luultavasti pahimman kohtalon kärsii arvostettu Judi Dench vanhana Deuteronomyna, jonka tyyli on melko hirveä.

Tietokoneella on yritetty tehdä Denchin liikkeestä nuorekkaampia, mikä välittyy valkokankaalta hyvin kummallisesti.

Hooper on lähtenyt tekemään jotain rohkeaa ja epäonnistunut siinä suurenmoisesti. Elokuvalle on edes vaikea olla vihainen, koska se on niin täydellisen häkellyttävä.

Catsista muodostuu varmasti tulevina vuosina camp-klassikko josta kirjoitetaan paljon. Ja jota näytetään varoittavana esimerkkinä tuleville elokuvantekijöille.

YKSI TÄHTI

Hyvää: Lavasteet.

Huonoa: Hämmentävän oudot tehosteet pilaavat keskinkertaisen musikaalin.

Erityistä: Universal on joutunut lähettämään uusia kopioita elokuvasta, koska alkuperäinen levitysversio ei sisältänyt kaikkia tehosteita valmiina.

Vanhojen tätien roadtrip

Sami Kuokkanen Inkeri (Leena Uotila) tekee henkistä tilintekoa elämänsä valinnoista. Sisko Raili (Seela Sella) tarjoaa makaaberia huumoria avuksi.

Teräsleidit (Suomi, 2019)

Ohjaus: Pamela Tola. Käsikirjoitus: Pamela Tola, Aleksi Bardy.

Rooleissa: Leena Uotila, Seela Sella, Saara Pakkasvirta, Heikki Nousiainen, Pirjo Lonka ja Samuli Niittymäki.

Kesto: 93 min. K-7.

Oman elämänsä tarkastelu ja mittailu on luonnollista. Kukapa ei olisi miettinyt niitä kaikkia polkuja, jotka jäivät kulkematta.

Tämä yksinkertainen eksistentiaalinen kriisi on yksi ihmiselämän peruspilareista. Monilla ei vain ole mahdollisuutta konkreettisesti tehdä asialle mitään.

Inkeri (Leena Uotila) on tehnyt elämässään hyvin dramaattisen valinnan. Siihen kuuluu kuolema.

Ennen viimeistä tuomiota hän haluaa kuitenkin ottaa selvää, olisiko eletyn elämän tienhaaroista jokin johtanut parempaan paikkaan. Voisiko jokin niistä poluista olla yhä auki?

Inkeri lähtee roadtripille siskojensa Railin (Seela Sella) ja Sylvin (Saara Pakkasvirta) kanssa.

Kyseessä on henkinen tilinteko elämän valinnoista. Matkalla tehdään myös valintoja, joilla on kauas kaikuvia seurauksia.

Teräsleidit on rakenteltaan hyvin perinteinen road-elokuva. Hieman kuin Tyttökullat-sarjan naiset tähdittäisivät Thelma ja Louise -elokuvaa.

Uotila pitää elokuvan dramaattista kaarta kasassa, Sella tarjoilee makaaberia huumoria ja Pakkasvirta maalailee kuvaa suomalaisesta alkoholin nauttijasta.

Hahmojen yhteisissä hetkissä on aina pari hyvin toimivaa vitsiä, jotka eivät tunnu päälleliimatuilta.

Näyttelijätyö on erinomaista. Pamela Tolan ohjaus pysyttelee melko turvallisilla vesillä, mutta mukana on myös tarinaan sopivaa vinksahtavuutta.

Teräsleidit on mainio tapa aloittaa uusi kotimaisen elokuvan vuosi.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Näyttelijät.

Huonoa: Melko kaavamainen road-elokuva.

Erityistä: Tolan toinen kokopitkä ohjaus. Hän ohjasi myös toissavuotisen Swingers-komedian.