Nina Järvenkylä ja Sami Sojonen viettivät huhtikuun Irakissa — Toimittaja on käynyt maassa aikaisemmin sotakeikoilla, mutta kuvaajalle, neuroborrelioosiin sairastuneelle entiselle hoitajalle Irak oli ensi kokemus

Tulossa on kirja, jonka tarkoitus on kertoa, että elämä jatkuu ja ihmisillä on toivoa. He tapasivat muun muassa kotiäitejä, taiteilijoita, kirjailijoita, muotisuunnittelijoita ja vapaapäiväänsä viettäviä poliiseja.