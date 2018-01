Elokuva-arvio: Supermarsu on niin söpö, että siitä voisi saada ihottuman Supermarsua ei voi syyttää kunnianhimon puutteesta. Onhan kyseessä kuitenkin ihan ehta kotimainen supersankarin syntytarina, kirjoittaa Timo Alho. Yellow film Nuori Emilia muuttuu marsun pureman kautta Supermarsuksi.

Supermarsu (Suomi, 2018). Ohjaus: Joona Tena. Käsikirjoitus: Paula Noronen, Joona Tena. Rooleissa: Ella Jäppinen, Viljami Lahti, Essi Hellén, Eero Ritala, Arttu Wiskari, Tommi Korpela. Kesto: 86 min. Sallittu.

Suomessa tehdään nykyään niin paljon laadukasta lastenviihdettä, että se hieman heikompi otos onkin jo parempi alkaa erotella omaan läjäänsä.

Lapset ovat ehkä helppo istuttaa teatterin penkkiin ja luottaa, että heidän mielikuvituksensa täyttää kaikki elokuvan teossa syntyneet aukot.

Toteutus ei vain oikein kanna lennokasta konseptia.



Emiliaa (Ella Jäppinen) puree marsu, ja hän huomaa muuttuvansa. Aivan kuin Hämähäkkimiehessä, mutta sankari on vain paljon nuorempi. Uusia supervoimiaan Emilia käyttää saastuvan Itämeren pelastamiseen.

Kaikki on niin puhtoista, söpöä ja oikeudenmukaista, että elokuva on vaarassa antaa ihottuman. Campiksi elokuvan on muuttaa tehostekohtauksien taso. Jos ohjaaja ei ymmärrä erikoistehosteita, eikä hänellä ole niiden suhteen tyylitajua, saadaan niinkin rumia kohtauksia, mitä Supermarsu sisältää.



Kun teatterit täyttyvät lapsikatsojista ja lastenelokuvat ovat koko alalle hengentärkeitä, on helppo ymmärtää, miksi Supermarsuja tehdään.

Nytkin rahat saadaan varmasti nyhdettyä lapsiperheiltä. | Timo Alho

Hyvää: Paljon hauskoja hetkiä.

Huonoa: Visuaalisesti epätasainen. Hatarat näyttelijäsuoritukset.

Erityistä: Elokuva perustuu Paula Norosen vuoden 2009 Finlandia junior -ehdokaskirjaan Emilian päiväkirja — Supermarsu pelastaa silakat.