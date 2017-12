Ei ryppyotsaisille — Savosetin juhlanäyttely vastaa vitamiiniruisketta Erityisryhmien Taidemyrskystudion näyttelystä mikkeliläisessä Galleriarissa on osa töistä jo myyty. Varat sijoitetaan retkirahastoon. Vesa Vuorela Taidemyrskyäjiä yhteisnäyttelyssä Galleriarissa Mikkelissä. Ohjaaja Hanna Räty toinen vasemmalta.

Vau, mikä näyttely, on ensimmäinen ajatukseni galleriaan astuessa — erilainen, estoton ja elämäniloinen.

Galleriarissa Mikkelissä on joulukuun ajan esillä kuvataiteilija Hanna Rädyn ohjaaman Taidemyrskystudion töitä. Niillä juhlistetaan monipalvelukeskus Savosetin 40-vuotista ja Vaalijalan kuntayhtymän 110-vuotista taivalta.

Näyttelyssä on esillä 14 taidemyrskyäjän tuotoksia. Hannu Himaselta on näyttelyssä kaksi avaruusaiheista piirrosta ja toisen viereen kiinnitetty punainen täplä kertoo, että se on myyty.

— Tämäkö? Onko tämä toinen myyty, Himanen kyselee innoissaan.

Omaa taidettaan Räty vie alkuvuodesta Helsinkiin, Kallion kirkon kivijalassa olevaan kamarimusiikkisaliin.

Vilkaisu ympärille paljastaa, että punaisia täpliä on enemmänkin. Räty kertoo, että näyttelyn tuotto käytetään Savosetin porukan kesäretkeen.

— Mun töissäni on paljon asioita elokuvista, näyttää Aleksi Luukkonen, jonka suosikiksi paljastuvat Johnny Deppin tähdittämät Pirates of the Caribbean -elokuvat.

Taidetta aidoimmillaan

Osa näyttelyn taiteilijoista kertoo innokkaana ja mielellään omista töistään, osa seuraa tapahtumia mieluummin sivusta. He kertovat ajatuksensa kuvissaan.

Tiina Pasonen on maalannut itsensä laskemassa iloisenpunaista liukumäkeä. Idean kuvaan hän muistelee saaneensa omasta mielikuvituksestaan. Eeva-Liisa Leinosen värikkäissä kuvissa on ”tyttöjen juttuja”, kukkia, puita, lintuja, perhosia ja hevosia. Ja paljon vaaleanpunaista.

— Mä olen tehnyt sarjakuvia. Teen niitä mieluiten kynillä tai tusseilla, paljastaa taitavaksi piirtäjäksi osoittautuva Tuomas Kinnunen.

Hanna Räty on ohjannut Mikkelin kansalaisopistossa kuvataiteen erityisryhmiä vuodesta 2010 lähtien. Taidemyrskystudio on kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville tarkoitettu viikottain kokoontuva kuvataideryhmä, jonka tuotoksia on mahdollisuus nähdä keväämmällä myös opiston omassa näyttelyssä.

— Olen oppinut tältä ryhmältä vilpitöntä iloa oman käden jäljestä. Se on asia, jota jokainen voisi opetella vähän lisää.

Omaa taidettaan Räty vie alkuvuodesta Helsinkiin, Kallion kirkon kivijalassa olevaan kamarimusiikkisaliin. Syksyllä hän osallistuu yhteisnäyttelyyn Tampereella. Parhaillaan Räty on mukana Mikkelin taidemuseon Metsän kaikuja -näyttelyssä.



Taidemyrskystudiolaiset jatkavat työskentelyään tammikuussa, kun kansalaisopiston kevätkausi alkaa. Galleriarissa näyttely on avoinna vielä neljä päivää, 27.—30. joulukuuta.