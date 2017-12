Elokuva-arvio: Wonder Wheelissä on kieltämättä karismaa Amazon Studios Kate Winslet näyttelee pääosaa uudessa Woody Allenin draamassa.

Wonder Wheel (Yhdysvallat, 2017). Ohjaus ja käsikirjoitus: Woody Allen. Rooleissa: Kate Winslet, Juno Temple, Jim Belushi, Justin Timberlake. 101 min. K-7

Epäonnistunut näyttelijätär Ginny (Kate Winslet) on joutunut vaihtamaan unelmansa tarjoilijan työhön osteri-baarissa. Elämään tulee romantiikkaa ja sähköä hengenpelastaja Mickeyn (Justin Timberlake) muodossa. Kulahtaneelta tuntuva aviomies (Jim Belushi) jää soittelemaan toista viulua, kun kyseeseen tulee intohimo.

Luvassa on epätoivoiselta tuntuvaa kunnianhimoa, kaivertavaa surumielisyyttä, gansterielokuville pokkaavaa huumoria ja hienoja näyttelijäsuorituksia vaikuttavalta näyttelijäjoukolta. Wonder Wheel on aineksiltaan erinomainen cocktail joka ei aivan toimi.

Lopputulos on hyvin kalpea luomus verrattuna ohjaajan parhaimmistoon.

Woody Allen jatkaa naisten analysoimista tavalla joka on hetkittäin suorastaan alentuvaa. Naiset ovat itsekkäitä, pahansuopia tai oudoimmillaan kryptisiä olentoja. Se ei tarkoita, etteikö Allen osaisi oikeasti kirjoittaa hyvin toden tuntuisia hahmoja tai etteikö tämä oikeasti olisi hyvin perillä feminiinisen mielen toiminnoista.

On vain kovin harmi että yhä useammin ohjaaja päätyy tekemään hahmoistaan mannekiineja, joiden suurin vetovoima tulee vain tunnettujen näyttelijöiden raameista.

Liukuhihnamainen tuotos

Wonder Wheelissä on kieltämättä karismaa. Valtaosa siitä syntyy vain pelkästään sen vuoksi että kameran edessä ovat Winsletin ja Timberlaken kaltaiset hurmurit. He pystyvät tekemään itsekeskeisistä ja hieman yksinkertaisista ihmisistä lumoavaa seurattavaa. Kyse ei ole ainoastaan perverssistä henkisen tuhon todistamisesta, vaan jopa epäilyttävistä hahmoista päätyy välittämään edes ohi kiitävän hetken.

Wonder Wheel on Allenin repertuaarissa hyvin liukuhihnamainen tuotos, joka ei esittele ohjaaja työkalupakkiin mitään uutta. Fanitkin voivat olla jopa hieman kyllästyneitä siihen kuinka arkipäiväisesti Allen tuntuu suhtautuvan työtapaansa. Aivan kuin prosessissa ei olisi suurta paloa. Vain vanha tottumus vain tehdä sitä mitä ennenkin, kovettuneen elokuvaduunarin tavoin.

Allen tuntuu yrittävän tehdä jonkinlaista kunnianosoitusta rakastamalleen näytelmäkirjallisuudelle, mutta lopputulos on hyvin kalpea luomus verrattuna ohjaajan parhaimmistoon. Karismaattiset näyttelijät eivät pysty sitä pelastamaan. | Timo Alho

* *

Hyvää: Winslet. Timberlake.

Huonoa: Eloton. Vanhentunut.

Erityistä: Woody Allen täytti 82 vuotta joulukuun ensimmäinen päivä.