Elokuva-arvio: Erilaisuuden ylistyslaulu The Greatest Showman on epätasainen musikaali Niko Tavernise P.T. Barnum (Hugh Jackman) johdattaa kummajaiset pois varjoista suuren shown valokeilaan.

The Greatest Showman (Yhdysvallat, 2017). Ohjaus: Michael Gracey. Käsikirjoitus: Michael Arndt, Jenny Bicks, Bill Condon. Rooleissa: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Keala Settle, Sam Humphrey. Kesto: 105 min. K-7.

P.T. Barnumia ollaan kutsuttu modernin sirkuksen isäksi. Kaunisteltu ja paljolti kuvitteellinen elämäkerta on luonnollisesti houkutellut Hugh Jackmanin kaltaista monitaituria, jolle esiintyminen tuntuu olevan verissä. Barnumin ja hänen ”friikkisirkuksensa” tarina on simppeli, mutta pitää sisällä kauniin sanoman erilaisuuden voimasta.

Maailman suurin showmies aloittaa ovet paukkuen isolla musikaalinumerolla. Elokuva suorastaan paukuttelee henkseleitään esitelemällä suurenmoisuuttaan vain paljastaakseen kyseessä olevan fantasiakohtaus. Elokuvan edetessä musikaalinumeroiden ja dialogikohtauksien intervallit siirtyvät yhä luontevammin.

Visuaalisesti elokuva on hieman ristiriitainen. Se esittelee riikinkukon tavoin koreuttaan, mutta osa tehosteiden värittämistä kompositiokuvista haiskahtavat hieman falskilta. Kuviin on läiskitty tasoja, värejä ja filttereitä siihen tahtiin, että harva näkymä tuntuu täysin uskottavalta. Korkealentoisessa musikaalin fantasiamaailmassa liioittelu ei tosin särähdä liian häiritsevästi, mutta silti joka sävyn korostaminen tuntuu yli-innokkaalta tyydyttämisen halulta.

Elokuvan kummallisin piirre on esitellä uudet ja tärkeät hahmot ilman pohjustamista.

Elokuvan kummallisin piirre on esitellä uudet ja tärkeät hahmot ilman pohjustamista. Tekijät aivan kuin vain olettavat että katsojat ovat kärryillä miten Barnumin sirkukseen tietyt avainhahmot eksyvät. Esimerkiksi Zendayan näyttelemä trapetsitaiteilija saa hahmona lihaa luiden ympärille vasta kun Zack Efronin mieshahmo ilmestyy kuvioihin. Kaksikon suhteella käsitellään rasismia.

Laulunumerot on sekalainen kokoelma. Jotkin lauluista tuntuvat aivan pelkästään tilan täytteeltä. Elokuvan paras kappale, Keala Settlen sooloilema This is Me, on todella säväyttävä.

Michael Graceyn kokemattomuus ohjaajana ilmenee selkeästi. Elokuva on kokoelma komeita kohtauksia, mutta kokonaisuutena se on hatara. Onneksi musiikkinumeroilla pystytään korjaamaan paljon, eikä todella karismaattinen näyttelijäjoukkokaan tee katsomiskokemuksesta ikävää. | Timo Alho

* *

Hyvää: Energinen, hyvän mielen musikaali.

Huonoa: Todella epätasainen.

Erityistä: This is Me -kappale voitti parhaan alkuperäisen laulun Golden Globen.