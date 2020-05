Itsehoito-oppaat ovat nyt suosittuja – Elämäntaitokirjat ovat nykyisin muutakin kuin suoraviivaista onnellisuuden niksien listausta, sanoo kustantaja

Kustantamoissa ollaan yksimielisiä siitä, että selfhelp-lajityypin alle laveasti soveltuvia kirjoja julkaistaan ja siis myös ostetaan nykyisin entistä enemmän.

Trendi alkoi jo muutamia vuosia sitten. Ja nyt kun koronavirus ajoi ihmiset entistä tiiviimmin koteihinsa ja perheidensä pariin, nettikaupoista nousukiitoon lähtivät levollisuuteen, parisuhteeseen ja kaikenlaisiin kipupisteisiin vastauksia etsivät kirjat.

– Välillä harmittaa se, että selfhelpillä tai elämäntaito-oppailla on kevyen kirjallisuuden maine, koska niiden joukossa on myös paljon asiantuntemusta ja akateemista tutkimusta, Atena-kustantamon tiedottaja Hanna-Leena Soisalo sanoo.

Opaskirjoista etsitään niin vertaistukea kuin asiantuntijoiden tietoa.

Huumorikaan ei ole poissuljettua, kuten amerikkalaisen Mark Mansonin Kaikki menee päin helvettiä ja Kuinka olla piittaamatta p*skaakaan -teokset osoittavat.

– Niissä ratkaisuja haetaan ronskiuden kautta ja sillä, että keskitytään olennaiseen. Mansonin lukijakunnassa on hyvin paljon myös miehiä, Soisalo tietää.

Naispsykologit edustavat monesti naisten kirjallisuutta. Soisalo seuraa Twitteriä ja näkee sieltä, keitä kirjojen suosittelijat enimmäkseen ovat.

Lajityypin rajat häilyvät. Esimerkiksi psykoterapeutti ja terveyspsykologian erikoispsykologi Maarit Lassanderilta ilmestyy ensi syksynä teos Rahaviisaus, joka voitaisiin luokitella yhtä lailla taloustietokirjaksi kuin elämäntaito-oppaaksi.

Myös kustannuspäällikkö Ulla Salmi Kirjapajalta näkee, että elämäntaitokirjojen tyylivalikoima on laajentunut. Enää lajityyppi ei suinkaan sisällä vain amerikkalaistyyppistä, suoraviivaista onnellisuuden niksien listaamista.

– Luulen, että tarjonnan monipuolistuminen ja lifestyle-tyylinen ote ovat tuoneet uusia lukijoita. Ihmiset etsivät rauhoittumisen, levon, mindfulnessin kautta omaa ääntään. Ympäröivä kiire ja hälinä luovat tarvetta keskittymiskyvyn harjoittelulle, Salmi kuvailee.

Valitseminen on vaikeaa

Sosiaalisella medialla on Hanna-Leena Soisalon mukaan selvä osuutensa hyvinvoinnin trendissä.

– Halutaan näyttää hyvältä. Nykyihmisillä on mahdollisuus pohtia sitä, miten he voisivat paremmin. Liikunnassa hyödynnetään personal trainereita, Soisalo puntaroi.

Ulla Salmi puhuu psykofyysisestä hyvinvoinnista ja suhteesta omaan kehoon, jotka kiinnostavat entistä useampia.

Hän nostaa lajityypin vankaksi edelläkävijäksi terapeutti ja teologi Tommy Hellstenin, jonka vuonna 1991 julkaistu Virtahepo olohuoneessa sekä vuonna 2000 ilmestynyt Saat sen mistä luovut -teokset ovat olleet koko ajan saatavilla kirjakaupoissa ja ovat jatkuvasti löytäneet jopa uusia lukijasukupolvia.

– Ne kirjat eivät ole vain aikansa lapsia eivätkä mitään helppoja ratkaisuja tarjoavia niksikirjoja, Salmi sanoo.

Vaihtoehtoja nykyihmisellä on niin paljon, että valitsemisesta tulee usein vaikeata. Psykologi ja valmentaja Satu Pihlajalla on tekeillä kolmas kirja juuri valintoihin liittyen. Hänen Aikaansaamisen taika -kirjansa pureutuu itsensä johtamiseen, mikä myös teemana on nyt ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan ennen.

– Kyllähän koronatilanteessakin vedotaan, että jokaisen pitää itse ottaa vastuuta. Kaikkien pitää opetella tekemään elämäänsä koskevat valinnat itse, ja se vaatii itseensä tutustumista.

Neljättä korkeakoulututkintoaan tekevänä hän kertoo omien kirjojensa sijoittuvan ”science help” -osastoon.

– Ajattelen, että psykologia kuuluu kaikille ja olen sitä mieltä, että kaikki mikä ihmistä auttaa on hyvää. Silti lukijoiden kannattaa tarkistaa kirjoittajan taustoja ja erotella, puhuuko kirjoittaja vain omasta kokemuksestaan vai onko hän perehtynyt tai kenties tehnyt tutkimusta aiheestaan.

Pihlaja näkee, että on reilua ihmisille, että myös psykologinen tieto tuodaan kaikkien ulottuville kirjoissa, blogeissa, podcasteissa, televisio-ohjelmissa ja niin edelleen.

– Uranuurtajat ovat kyllä saaneet valitettavasti paljon kritiikkiäkin osakseen, jopa ulkonäöstään. Suomessa asiantuntijoiden rooli on ollut ahdas, mutta tilanne on onneksi muuttumassa. On ymmärrettävää, ettei pelkkä asiantuntijakieli puhuttele yleisöä.

Ikävien uutisten rinnalle positiivista luettavaa

Kustantamoille tarjottavista kirjoista lopulta hyvin pieni päätyy kauppojen hyllyille. Vastaavasti nimekkäistä tekijöistä kilpaillaan.

– Meille omaäänisyys on tärkeätä. Tiedostamme, että jostakin tunnetutkin tekijät tulevat ja jokainen on jossain kohtaa ollut uusi tekijä. Meidän työmme suola piilee siinä, että esiin nousee uusia kiinnostavia aihepiirejä, kustannuspäällikkö Ulla Salmi Kirjapajalta kertoo.

Koronaviruksen myötä esimerkiksi psykologi, psykoterapeutti ja tutkija Soili Poijulan Resilienssi-kirjaa on nettikaupoista myyty kovasti, tietää Salmi. Teoksessa pohditaan muutoksesta ja vastoinkäymisistä selviytymistä.

Atenalta Hanna-Leena Soisalo sanoo, että ikävien uutisten vastapainoksia haetaan kevyempää ja positiivisuuteen kannustavaa luettavaa.

– Ja kun ollaan kotona, omat ympyrät ja oma elämä korostuvat. Myyntilukuja pystymme tarkemmin analysoimaan vasta myöhemmin.