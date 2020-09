Koronan takia Kino2001 siirtyy ja Mikkelin kaupunginorkesterin ohjelmisto vaihtuu – Mikkelin teatterissa päästään vihdoin ensi-iltatunnelmaan

Yli 50 hengen yleisölle suunnatut tapahtumat ovat taas mahdollisia, poikkeusjärjestelyin, mutta osa mikkeliläisistä tapahtumajärjestäjistä haluaa sittenkin pelata varman päälle ja peruuttaa suunnitellun tilaisuuden.

Lauantaille 26. syyskuuta merkitty Mikkeliin IV sotakirjallisuustapahtuma on tältä vuodelta peruttu. Mikkelin kesäyliopiston ja Sodan ja rauhan keskus Muistin yhdessä järjestämän tapahtuman uusi ajankohta on syyskuun viimeinen viikonloppu vuonna 2021.

– On vielä aivan liian aikaista sanoa, voidaanko tämän vuoden ohjelma toteuttaa aivan sellaisenaan, mutta se on tiedossa, että tapahtumapaikkana on uusi, upea Sodan ja rauhan keskus Muisti, kertoo Pia Puntanen.

Toinen syksyn peruuntunut tapahtuma on elokuvakerho Kino2001:n esityskausi. Se siirtyy kevääseen 2021.

– Kerhon jäsenistöstä osa kuuluu keväältä tuttuun riskiryhmään ja yli sadan ihmisen istuttaminen elokuvateatteriin olisi tämän hetkisen tilanteen valossa erittäin vastuutonta, toteaa Jaakko Pitkänen.

Mikkelin kaupunginorkesteri on päättänyt muuttaa syyskauden päätöskonserttinsa ohjelman. Beethovenin 9. sinfonia olisi vaatinut solistien ja kuoron lisäksi ison joukon soittajia lavalle. Yli sadan hengen esityskoneistoa ei tämänhetkisten turvavälimääräysten vuoksi ole mahdollista sijoittaa Mikaeliin turvallisesti, joten luvassa on uusi ohjelma. Se julkaistaan lähiaikoina.

Orkesterin seuraava konsertti on perjantaina 2. lokakuuta, Saimaa Sinfoniettan kokoonpanolla. Vierailevana solistina ja kapellimestarina on Olli Mustonen.

– Konsertti toteutuu ihan suunnitellusti. Jos nyt yllättäen tulisi uusia yleisörajoituksia, välittäisimme konsertin joka tapauksessa striimattuna, kertoo intendentti Jaakko Antila.

Mimmit tulee Mikkeliin

Mikkelin teatteri pääsee vihdoin tuomaan näyttämölle Minna Canthin kirjoittaman näytelmän Papin perhe. Sen ensi-ilta on lauantaina 26.9. kello 19. Näytelmän ennakkonäytös on perjantaina, samoin kello 19. Kumpaankin esitykseen oli keskiviikkona iltapäivällä vielä saatavilla joitakin lippuja.

Lastenyhtye Mimmit matkaa viikonloppuna Mikkeliin suunnitelmien mukaisesti. Musiikki yhdistää -kiertueen konsertti alkaa Mikkelin musiikkiopiston salissa kello 15. Laulujen, tanssien, tausta-animaatioiden lisäksi konsertissa käytetään tukiviittomia.

– Me olemme todella hyvin saaneet toteutettua nämä konsertit niin, että turvavälit toteutuvat. Esimerkiksi Joensuussa tiistaina yleisöä otettiin vain joka toiselle penkkiriville ja seurueiden väliin jätettiin tilaa, kertoo Pauliina Lerche.

Mikkelin rokkirintamalla on hiljaisempaa. Esimerkiksi ravintola Päämajassa ei ole ensi lauantaina House of rockin' -tapahtumaa, eikä Vaakunassa Mouhousin keikkaa, sillä molemmat paikat pysyvät suljettuina syyskuun loppuun saakka.