Elokuva-arvio: 95 on kiekkohistorian kalpea karikatyyri Yellow Film & TV Jens Hultén näyttelee Curre Lindströmiä ja Akseli Kouki Ville Peltosta.

95 (Suomi, 2017)

Ohjaus: Aleksi Mäkelä. Käsikirjoitus: Joona Tena, Tatiana Elf, Juha Karvanen.

Rooleissa: Rauno Ahonen, Laura Birn, Hannu-Pekka Björkman, Samuli Edelmann, Jon-Jon Geitel, Karlo Haapiainen, Frida Hallgren, Riitta Havukainen, Thomas Hedengran, Topias Hirvelä, Joel Hirvonen.

Kesto: 107 min. K-7.

Globenin jäähalli, Tukholma. Ville Peltosen tiukasti teipattu lapa nasahtaa mustaan kumikiekkoon ja vastustajan verkkoon jo kolmatta kertaa ottelun aikana. Katsomo räjähtää ennennäkemättömään hurmokseen. Televisiokamerat kääntyvät ilosta kyynelehtivään suomalaisyleisöön, joka on tullut todistamaan mahdollista ihmettä. Kotikatsomoissa hypitään jo sohvilla ja tuijotetaan pelikelloa. Rukoillaan keskiolutpullo tukevasti kämmenien välissä. On seitsemäs toukokuuta, vuonna 1995, jääkiekon maailmanmestaruuden loppuottelu ja Suomella on vastassaan vihollisista rakkain, otteluisäntä Ruotsi.

Vuosi -95 on etsaantunut suomalaiseen psyykkeeseen. Laman jälkeen tuntui taas siltä että pystyttiin ja osattiin. Jääkiekkojoukkueesta tuli yhtäkkiä koko kansan jatke ja pelaajia juhlittiin ja saunotettiin kuninkaina. Aleksi Mäkelä on halunnut vangita suuren urheilujuhlan tunnelman elokuvaansa. Ei ainoastaan urheilijoiden näkökulmasta, mutta kuvaten myös tavallisia kansalaisia ja näiden elämää finaalin aikana.

Elokuva ei ole kummoinen, mutta se voi silti johtaa hyviin muistoihin ja tunteisiin.

Kyseessä on huimaavan sokerinen kansallishurmoksen ylistys, joka kärsii toteutuksen laimeudesta. Kohtaukset ovat ankeasti valaistuja ja jopa halvan näköisiä. Mäkelä ei ole kehittynyt 20 vuodessa visuaalisena kertojana laisinkaan, vaan lainailee kuvastoaan yhä 90-luvun toimintaelokuvista. Se voisi nyt sopia aiheiseen, ellei kaikki olisi niin selkeästi melko halvalla tehtyä.

Kliseinen käsikirjoitus

Mitään mahtipontista ei ole luvassa. Tarinaa ei kummemmin ole. Elokuva harppaa pyrkimättä sitomaan mini-tarinoita yhteen jääkiekko-ottelua lukuunottamatta. Osa näyttelijäsuorituksista on kiirehdityn tuntuisia. Suuria joukkokohtauksia on tekaistu käyttämällä vanhoja kamerakikkoja. Itse jääkiekko-ottelua ei edes vaivauduta uudelleen luomaan ison maailman tyyliin. Katsoja saa tukeutua omiin muistoihinsa ja televisiolähetyksen kuvamateriaaliin.

Mukana on pientä yritystä laajentaa tarinoiden skaalaa pelkästään karnevaalitunnelman ulkopuolelle, ja tutkailla hieman suomalaista sielunmaisemaa.

Mäkelää ei voi syyttää kaikesta. Käsikirjoitus on kokoelma kliseitä, joiden tarkoituksena on puhkaista katsojan nostalgia-rauhanen. Elokuva ei ole kummoinen, mutta se voi silti johtaa hyviin muistoihin ja tunteisiin. Siksi koko elokuvan konsepti tuntuu niin laskelmoidulta. Tuotannossa ollaan tyydytty vähään ja lopputulos jää vain kalpeaksi karikatyyriksi suomalaisen urheiluhistorian merkkihetkestä. | Timo Alho

* *

Hyvää: Sytyttää omat kisamuistot.

Huonoa: Nuukailemalla yritetty suurelokuva ei näytä hyvältä.

Erityistä: Elokuvan 2 miljoonan budjetista 780 tuhatta oli elokuvasäätiön tukea.