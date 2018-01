Mikkelin kaupunginorkesterin uusi intendentti on liigatason lentopalloilija Jaakko Antila luopui muusikon urasta urheilun takia. Joukkuepelaaminen on hänelle tärkeää. Mari Koukkula Yritysyhteistyö on yksi asia, jota Jaakko Antila aikoo kehittää uudessa työssään.

Ensimmäisen varsinaisen työpäivänsä puolivälissä intendentti Jaakko Antila keittää jo sujuvasti kahvia Mikkelin kaupunginorkesterin toimistolla Mikaelissa. Ei ihme, onhan orkesterin uusi pomo sijaistanut nuotistonhoitaja-tuottajan tehtävässä syyskauden ajan. Talo ja ihmiset ovat käyneet tutuiksi.

Meille muille vielä vähän tuntemattomampi Antila on 35-vuotias musiikin maisteri Muuramesta, perheellinen mies — ja lentopalloilija.

— Olen pelannut Suomessa kaikkia sarjatasoja, viitisen vuotta liigaa MuurLessa. Liigaura loppui käytännössä siihen kun esikoinen syntyi ja aktiiviura vaihtui pelailuun, hän kertoo.

Polvet ja selkä muistuttavat toisinaan noista aktiiviajoista, mutta jos perhe päättää muuttaa Mikkeliin, hakeutunee Antila edelleen rakkaan harrastuksensa pariin.

— Lukioikäisestä asti olen tiennyt, että ammattini löytyy musiikin parista. Muusikko-opinnot vaihtuivat tuotanto-opintoihin, kun urheilu vei mukaan. Tulin siihen tulokseen, että en voi olla yhtä aikaa hyvä muusikko ja hyvä urheilija. Aika ei riitä molempiin.

Leipätyönä klassinen musiikki

Antilasta ei tullut viulistia tai kitaristia, mutta musiikin ammattilainen hänestä tuli, ja joukkuepelaaja. Eikä siitä ainakaan haittaa ole nykyisessä tehtävässä.

Markkinointihenkinen uusi intendentti aikoo laajentaa Mikkelin kaupunginorkesterin yhteistyöverkostoja niin oman kaupungin kuin maakunnan sisällä. Muusikoita hän haluaa jalkauttaa lähemmäs kuulijoita ja romuttaa klassiseen musiikkiin liitetyn mielikuvan elitismistä ja jäykkyydestä.

Pieniin musiikkituokioihin saattaa törmätä yllättävissäkin paikoissa.

— Orkesterin soittajat eivät ole mitään myyttisiä taruolentoja, vaan tavallisia ihmisiä, jotka tekevät työkseen rakastamaansa asiaa.

Martti Talvela -sali saisi olla sen näköinen, että jotain spesiaalia on tulossa.

Antilalla on hyvä joukkue, jossa pelaavat muun muassa nuotistonhoitaja-tuottaja Jukka Mäkelä, konserttimestari Jyrki Lasonpalo, taiteelliset partnerit Erkki Lasonpalo ja Daniel Raiskin. Orkesterissa on myös taitava sovittaja, viulisti Tuukka Lehtonen, jonka avulla ohjelmistoa voi laajentaa monipuolisempaan suuntaan.

Isomöttösen jalanjäljissä

Mikkeliin Antila päätyi edeltäjänsä Nikke Isomöttösen jalanjäljissä.

— Viime keväänä hain Jyväskylä Sinfonian tuottajaksi, kun Nikke valittiin sinne. Samalla täällä aukesi paikka, johon minua suositeltiin.

Antila palkattiin sijaiseksi Mäkelälle, joka siirtyi hoitamaan Isomöttösen virkaa. Vuodenvaihteessa työt vaihtuivat.

Mäkelä palasi tuottajaksi ja Antila valittiin ottamaan vetovastuu orkesterista.

— Mitään kauhean pitkälle meneviä visioita orkesterin tulevaisuudesta minulle ei voi vielä tässä vaiheessa olla. Joitakin ideoita on jo herännyt, lähinnä pieniä yksityiskohtia.

Yksi sellainen on Martti Talvela -salin valaistuksen kehittäminen.

— Kun yleisö tulee konserttipaikalle, niin sali saisi olla sen näköinen, että jotain spesiaalia on tulossa.