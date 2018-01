Vehmaskylän ruohonleikkuri-kvartetti teki levyn — Katso Pasin ja Päältäajettavien video! Pasi Päältäajettavineen on soittanut yhdessä vuodesta 2011 lähtien. Taru Hokkanen Pasi ja Päältäajettavat treenikämpällä piirun verran nykyistä nuorempina miehinä.

Mikkelin Vehmaskylästä ponnistava viisimiehinen kokoonpano Pasi & Päältäajettavat on julkaissut esikois-EP:nsä Houreunia Spotifyssa ja Youtubessa.

Punkahtavaa suomirokkia soittava orkesteri on ollut koossa vuodesta 2011 lähtien. Bändin solistina on Pasi Oinonen, kitaraa soittavat Pekka Lampinen ja Joni Hirvonen, bassoa Antti Putkinen ja rummuissa on Jouni Jämsä.

Houreunia-levyn kappaleiden tyyli on suomalaisen suoranuottinen, eikä rakkaudesta juuri vinguta edelleenkään. Lämsän sanoittamassa levyn nimikkokappaleessa lauletaan: ”Ei värejä / on vain harmaa / ei mustaa tai valkeaa / toinen sen kaiken imee / minkä toinen heijastaa”.

Houreunia-levyn kappaleiden tyyli on suomalaisen suoranuottinen



Pasi & Päältäajettavat keikkailee satunnaisen epäsäännöllisesti pääosin Mikkelin seudulla.