Neljä kesää Saimaalla seilannut kiertueteatteri tekee paluun — Ensi kesänä Saimaan teatterin kiertue laajenee uusilla paikkakunnilla

Viime kesänä välivuotta pitänyt Saimaan teatteri on valmistanut ensi kesäksi Saimaan Demokraattinen Tasavalta -nimisen esityksen.

Siinä käsitellään Heinäveden kaivoshanketta ja sen vaikutuksia Saimaaseen ja saimaalaisiin. Esitys on kyläkokous, jossa pohditaan mitä hyötyjä ja haittoja kaivos aiheuttaa. Miten saimaalaisten yhteinen mielipide muodostuu ja miten se vaikuttaa lopputulokseen.

Esityksen ohjaa Piia Peltola.

Toteutustapa on aiemmilta kesiltä tuttu. Teatteri kiertää Ekin partion Lola III:lla Saimaata ja esiintyy reitin varrella olevilla seurojentaloilla. Kiertuepaikkakuntia on 15, ja laiva pyörähtää Pohjois-Savon puolella kahdella uudella seurantalolla, Sorsakosken Seuralassa ja Länsi-Kuopion nuorisoseurantalolla Rytkyssä.

Matkaan lähdetään Juvan Jukolasta 24. kesäkuuta ja viimeisen kerran Saimaan Demokraattinen Tasavalta on koolla Virmutjoella 20. heinäkuuta.

Nykykansanteatteria Saimaan rannoilla

Saimaan teatteri on 14 esitystaiteen ammattilaisen muodostama ryhmä, joka vie esitystaidetta Saimaan alueelle, paikkoihin, joissa ammattiteatteria harvemmin on mahdollisuus nähdä.

Tyylilajina on nykykansanteatteri, joka haastaa sekä perinteisen kesäteatterin muodon että käsityksen viihdyttävästä teatterista ylimalkaan. Ryhmän tekemä teatteri on helposti lähestyttävää, erilaisia ilmaisumuotoja yhdistävää ja katsojan ymmärrykseen vankasti luottavaa.

Kesän 2015 ryhmän esitys oli nimeltään Sankarit Saimaalla, ja se oli musta komedia arjen sankaruudesta. Johannes Holopainen (vas.), Wilhelm Grotenfelt, Janna Räsänen ja Marketta Tikkanen.

Saimaan teatteriin kuuluu 14 esitystaiteen ammattilaista, joista isolla osalla on henkilökohtainen yhteys Saimaan alueeseen.

Mukana ovat muun muassa juvalaislähtöinen Wilhelm Grotenfelt, Savonlinnasta kotoisin oleva Janna Räsänen ja imatralais-helsinkiläinen Pietu Wikström.

Viime vuoden näytäntökausi jäi väliin, kun esitykselle ei löytynyt rahoitusta. Tämän vuoden esitystä tukevat muun muassa Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto sekä Taiteen edistämiskeskus.

Esityspaikat ja -ajat kesällä 2019

To 19.6. Helsinki, Tapanilan seurantalo (ennakkonäytös)

Ma 24.6. Juva, Jukola (ensi-ilta)

Ti 25.6. Juva, Jukola

To 27.6. Heinävesi, Varistaipaleen Seurantalo

Pe 28.6. Sorsakoski, Seurala, UUSI

La 29.6. Rytky, Länsi-Kuopion Nuorisoseurantalo, UUSI

Ma 1.7. Sulkava, Sulkavan Työväentalo

Ke 3.7. Oravi, Nuorisoseurantalo

Pe 5.7. Kokonsaari, Tanssitalo

La 6.7. Moinsalmi, Nuorisoseurantalo Kielo

Ma 8.7. Kiviapaja, Ruusula

Ti 9.7. Puumala, Puumalan Nuorisotalo

To 11.7. Anttola, Koivula (2 esitystä, päiväesitys klo 15)

La 13.7. Himalansaari, Koivula

Ma 15.7. Taipalsaari, Väinölä

Ti 16.7. Taipalsaari, Väinölä

To 18.7. Joutseno, Työväentalo

La 20.7. Virmutjotki, Virmutjoen Kylätalo

Esitykset klo 19 ellei toisin mainita.