”Ikinä en ole ollut näin kauan pois”, sanoo Laura Voutilainen koronavuodesta – Joulukuussa Voutilainen esiintyy Mikkelin Mikaelissa

Esiintyminen on tärkeä osa Laura Voutilaisen identiteettiä.

Laura Voutilaisen mukaan koronavuosi saisi olla jo taakse jäänyttä aikaa.

– Ikinä en ole ollut näin kauan poissa keikoilta, joten on hirvittävä polte päästä yleisön eteen. Esiintyminen on elämäntyyli ja olennainen osa identiteettiäni.

Kesällä Voutilainen on viettänyt aikaa biisintekoleirillä ja käynyt studiossa. Suunnitelmissa oli julkaista tänä syksynä uusi albumi, mutta se siirtyy vuodella eteenpäin.

– Vuoden päästä nyt tehdyt kappaleet voivat olla jo vanhoja. Toisaalta esille voi nousta myös sellaisia, jotka kestävät aikaa. Siinä mielessä asiassa voi olla hyväkin.

Hyvää mieltä keikkatauon keskellä on tuonut se, että on ollut aikaa harrastaa. Voutilainen kertoo ottaneensa ilon irti tanssitunneista.

– Olen käynyt dancehall-tunneilla, jossa yhdistellään eri tansseja. Se on todella suosittua tällä hetkellä.

Tanssi kehittää koordinaatiota ja voi antaa vaikutteita konserttien suunnitteluunkin. Suuret ja näyttävät spektaakkelit ovat Voutilaisen mieleen.

– Tykkään rakentaa isoja esityksiä, joissa on käsikirjoitettu idea, showelementtejä, iso bändi, tanssijoita ja taustalaulajat, mutta toisaalta tykkään tehdä myös pieniä intiimejä keikkoja ja kaikkea siltä väliltä.

Konserttisalissa voi esittää balladeja

Voutilainen esiintyy Mikkelin Mikaelissa sunnuntaina 13. joulukuuta. Keikalla mukana on nelihenkinen bändi ja valotekniikkaa. Ohjelmistossa on paljon uusia kappaleita, mutta myös yllätyksiä menneisyydestä.

– Konserttisalikeikalla voi esittää myös balladeja. Olemme tehneet joistain vanhoista kappaleista uusia sovituksia, kun on uusi bändi. Maistiaisia niistä löytyy Youtubesta, jonne laitoimme videota harjoituksista.

Konserttiohjelmaa on Voutilaisen mukaan mieluisa rakentaa. Samalla visiot lähtevät liikkeelle.

– Mietin aika paljon myös konsertin visuaalista puolta. Ennen konserttia tehdään paljon työtä. Kaikki on loppuun asti mietitty.

Voutilaiselta ilmestyi uusi single ja video syyskuun alussa. Kesäkuun 4. on hänen mukaansa vähän erityyppinen kappale kuin edelliset.

– Kyseessä on tunnepitoinen ja voimakas kappale, joka tuo esille aika vähän esitetyn ajatuksen siitä, että päästää tietoisesti eroon menneestä. Ellei sitä tee, se on jotain pois. Katkeruuteen vellomaan jääminen ei tee hyvää. Siinä mielessä se on positiivinen kappale. Se toimii hyvin myös livenä, joten olen siitä aika innoissani.