Poleenin teatterin 39 askelta tarjoaa teatterileikkiä ja haasteita — Noin 50 roolihahmoa ja lavalla vain yhdeksän näyttelijää

Poleenin teatteri Pieksämäellä haastaa sekä näyttelijät että yleisön teatterileikkiin. 39 askelta on näytelmä, jossa on 95 eri roolia, mutta lavalla rooleissa taituroi pieni vain yhdeksän näyttelijän joukko.

Enimmillään yhdellä näyttelijällä voi olla kymmenen eri roolihahmoa esitettävänään. Roolihahmoja ovat muun muassa suonsilmäke, puhuva naulakko, tuulilasi ja tuuli Hannayn vaatteissa.

Katsojiltakin näytelmä vaatii tarkkuutta, sillä minimalisesta lavastuksesta ja nopeaan tahtiin vaihtuvista roolisuorituksista on pystyttävä päättelemään tapahtuman kulkua ja paikkoja.

Kaiken avain on 39 askelta

Alfred Hitchcockin elokuvasta innoituksensa hankkinut hittikomedian tapahtumat saavat alkusysäyksensä, kun Richard Hannay – aivan tavallinen lontoolainen poikamies – tapaa teatterissa kaunottaren ja tarjoaa hänelle yösijan kotoaan.

Aamulla nainen on yllättäen murhattu, ja Hannay on luonnollisestikin epäilty numero yksi. Alkaa hengästyttävä pakomatka ympäri Iso-Britanniaa, kun perässä vilisevät niin rosvot kuin poliisitkin. Kaiken avain on 39 askelta.

Pääroolissa Richard Hannayna nähdään Ragnar Luur. Niina Parkkonen joutuu muuntautumaan kahden kohtalokkaan naisen rooliin.

Pertti Selosen leveä sadonmurre paikallistaa brittiläisnäytelmän mukavasti Pieksämäelle.

Muissa rooleissa nähdään muun muassa Pirjo Särkkä, Santeri Kirjavainen ja Niko Lyyra. Tanssitytöt Marjo Vartela ja Iina Sormunen urakoivat molemmat mitä mielikuvituksellisimmissa rooleissa.

Ohjauksesta vastaa Janne Jämsä.

Poleenin teatterin 39 askelta -näytelmän ensi-ilta Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä la 10. marraskuuta klo 13.