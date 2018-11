Elokuva-arvio: Liian iso hahmojoukko heikentää Ihmeotusten taikaa

Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Iso-Britannia/Yhdysvallat, 2018).

On vaikea päästä eroon tunteesta, että Harry Potter -elokuvien jättimenestyksen vanavedessä syntynyt Ihmeotukset -spin off on lopulta hieman keinotekoisesti kehittynyt elokuvasarja. Kirjailija-käsikirjoittaja J.K. Rowlingin tarkoitukset ovat varmasti olleet pyyteettömät, vastaten miljoonapäisen fanilauman vaatimukseen – lisää!

Lopulta olisi ollut parempi, että Rowling olisi piirtänyt suuren kuvan siitä, mitä Ihmeotukset-elokuvilla haluaa välittää, ja luovuttanut loput kokeneiden elokuvakäsikirjoittajien huomaan.

Rowling ei ole käsikirjoittajana yhtä taitava kuin kirjailijana.

Rowling ei ole käsikirjoittajana yhtä taitava kuin kirjailijana. Tarinankuljetus on lopulta niin täyteen ahdettua ja monimutkaista, ettei katsoja ymmärrä mikä on luvatun viisiosaisen elokuvasarjan pohjimmainen tarkoitus. Pahinta on se, että ehkei Rowling itsekään.

Grindelwaldin rikokset esittelee läjäpäin uusia hahmoja jo valmiiksi isoon joukkoon. Leta Lestrange (Zoë Kravitz), Theseus Scamander (Callum Turner), Seraphina Picquery (Carmen Ejogo) ja Maledictus (Claudia Kim) ovat kaikki mielenkiintoisia hahmoja, joista saadaan vain pintaraapaisu. Hahmojen yhteydet suurempaan Potter-mytologiaan voi kutkuttaa faneja.

Näiden mukanaolo myös syventää elokuvien ilmeistä kompastuskiveä: Newt Scamander (Eddie Redmayne) ei ole mielenkiintoinen sankarihahmo.

Tällä kertaa tämän mestari Albus Dumbledore (Jude Law) pyytää Newtin apua auttamaan – jälleen kerran – taika-fasisti Grindelwaldin (Johnny Depp) kukistamisessa.

Vaikka meno on sekavaa, ja pääsankarin seuraaminen ei aivan vangitse, saa elokuvan maaginen puoli yhä ihastumaan. Rowlingin luoma maailma on lumoava ja täydellisen ehyt, joten sen syventäminen tuntuu ideana mielekkäältä.

Harmillisesti ihasteluun ei jää aikaa, koska suurin osa toisen Ihmeotukset-elokuvan seuraamisesta menee punaisten lankojen yhdistelemisessä ja tehostevyörytyksessä.

Tätä menoa elokuvasarjan peritty taikapöly on pian tuhlattu. |

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Taikamaailma lumoaa yhä. Potter-faneille läjäpäin pikku herkkuja.

Huonoa: Liikaa hahmoja. Liian raskas.

Erityistä: Tarkimmat fanit voivat löytää viittauksen ensimmäisestä kirjasta ja elokuvasta tuttuun Viisasten kiveen.