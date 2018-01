Ehdotus taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi valmistui — Kohtuullinen, arvioivat mikkeliläistoimijat Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoitus uudistuu. Viime viikolla julkistettu esitys ei aiheuttanut paniikkia Mikkelissä. Vesa Vuorela Mikkelin teatterin valtionosuus tänä vuonna on noin 750 000 euroa.

Vos-laitoksiksi kutsutaan kulttuuripuolella niitä teattereita, orkestereita ja museoita, jotka saavat merkittävän osan toimintansa rahoituksesta valtionosuusjärjestelmän kautta.

Järjestelmän uudistusta on suunniteltu vuodesta 2016 lähtien ja viime viikolla muusikko Jaakko Kuusiston johtama työryhmä luovutti esityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Karttusen kanta on, ettei Mikkelin aluetaidemuseon ja Savonlinnan maakuntamuseon yhdistäminen olisi järkevää.

140-sivuista nivaskaa on viikonlopun yli luettu ahkerasti myös Mikkelissä, jossa toimii kolme vos-kulttuurilaitosta: teatteri, kaupunginorkesteri ja taidemuseo.

Mikkelin museo- ja kulttuurijohtaja Matti Karttunen arvioi, että jos esitys etenee sellaisenaan, ei eteläsavolaisittain ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

— Ensivaikutelmani on se, että suurimpaan osaan kulttuurilaitoksia uudistuksen vaikutus on marginaalinen, vaikka sekä esittävän taiteen laki ja museolaki uudistuvat. Esimerkiksi museoiden kohdalla euromääräiset vaikutukset jäisivät pieniksi.



Aluetaide- ja maakuntamuseot ovat uudistuksen myötä jäämässä historiaan. Niiden tilalle nimetään alueelliset vastuumuseot. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa alueellisia museoyksikköjä ja tiivistää rakennetta jopa yhdistämällä niitä.

— Nähtäväksi jää, miten tilannettamme tulkitaan. Meillä on heikko maakuntamuseo Savonlinnassa ja heikko aluetaidemuseo Mikkelissä. Kyllä jollekulle tulee varmaan mieleen yhdistää nämä jotenkin.

Vesa Vuorela Mikkelin taidemuseolla on aluetaidemuseon status ja sen myötä korotettu valtionosuus. Museossa ovat esiintyneet muun muassa nykytanssijat Titta Court ja Jukka Ristolainen.

Karttusen kanta on, ettei Mikkelin aluetaidemuseon ja Savonlinnan maakuntamuseon yhdistäminen olisi järkevää.

— En ole ihan vakuuttunut siitä, että Mikkelillä tai Savonlinnalla olisi halua tai kykyäkään ottaa molemmat museot kontolleen. Suurin osa kustannuksistahan lankeaa kuitenkin sille kunnalle, joka ylläpitää museota.



Esityksen keskeinen asia on valtionosuuksien jakaminen entistä joustavammin niin, että jaolle pääsee mukaan myös uusia ja pieniä toimijoita, arvioi Mikkelin kaupunginorkesterin intendentti Jaakko Antila.

— Vaikuttaa siltä, että esitys ei muuttaisi kovin radikaalisti valtionosuuksien euromäärää orkesterin osalta. Laskutapa vain muuttuisi.

Mikkelin kaupunginorkesterin valtionosuus vuonna 2018 on noin 250 000 euroa.

Esityksessä orkesterien ja teattereiden valtionosuus määräaikaistuu. Tukea voisi saada joko kolmeksi tai kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

— Siellä on ajateltu, että patistetaan toimijoita suunnittelemaan toimintansa kehittämistä. Käytännössä se tarkoittanee sitä, että me kirjataan raportteja vähän tiheämmin kuin nyt.



Mikkelin teatterin johtaja Katriina Honkanen on sitä mieltä, ettei asioiden pidä ollakaan kiveen kirjoitettuja. Käytännön toteutus kuitenkin pohdituttaa.

— Se on absurdi lähtökohta, että rahoituksen piiriin tuodaan lisää toimijoita, mutta ei lisärahoitusta. Ja on hyvä, että kriteereitä tarkastellaan aina välillä, mutta mitkä ne ovat? Se ei ole tullut esiin missään yhteydessä.

Tampereen Työväen Teatterilta esitys poistaisi kansallisnäyttämön aseman ja se menettäisi valtionosuudestaan kaksi miljoonaa euroa.

— Samaan aikaan Svenska teatern siirrettäisiin kansallisiin laitoksiin. Mitä tapahtuu vapautuvalle valtionosuudelle, Honkanen kysyy.

Hän sanoo kaipaavansa laajempaa kulttuurikeskustelua uudistuksen yhteydessä. Paljonko esimerkiksi tarvittaisiin lisärahoitusta, että liput kaikkiin esityksiin voisivat maksaa 5—10 euroa. Se jos mikä olisi reilua kuluttajille.