Heidi Vasarasta uusi läänintaiteilija Itä-Suomeen

Kuvataiteilija Heidi Vasara on uusi kansainvälisten taidetuotantojen läänintaiteilija ja hänen toimialuettaan Itä-Suomi.

Helmikuun alussa työssä aloittaneen Vasaran tehtävänä on edistää Itä-Suomessa toimivien taiteilijoiden välistä vuorovaikutusta, verkostoitumista ja liikkuvuutta sekä kansainvälisesti että alueiden välillä. Hän hoitaa tehtäväänsä Taiken Joensuun toimipisteessä.

Käytännössä Vasara aikoo olla yhteyksissä taiteilijoihin paikallisten taideyhdistysten välityksellä, ja suunnittelee järjestävänsä kokoontumisia taidekentän nykytilannetta kartoittaakseen.

Joensuulainen Vasara on toiminut vapaana taiteilijana pari vuosikymmentä. Hän on työskennellyt taiteilijaresidensseissä, esimerkiksi Islannissa ja Karjalan tasavallassa, ja on toiminut monissa taiteen kentän vastuutehtävissä ja luottamustoimissa.

Hän on syntynyt Mikkelissä ja valmistunut kuvataiteilijaksi Imatran taideoppilaitoksesta vuonna 1997.