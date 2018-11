Jurassic Rock jää tauolle — Kenkäveron Anne Ossi: "Harmittaa erityisesti kaupungin puolesta"

Jurassic Rock tiedottaa Facebook-sivuillaan jäävänsä tauolle. Facebook-päivityksessä ei kerrota, milloin mahdollinen paluu tapahtuu.

"Jurassic Rock 2007-2018 kiittää! Kiitos kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille, artisteille, henkilökounnalle, talkoolaisille sekä muille kylän miehille. Jurassic Rock -Festival jää nyt tauolle, nähdään tulevaisuudessa", kuuluu Facebook-päivitys.

Uutinen tauolle jäämisestä ei ole suuri yllätys, sillä Jurassic Rockin tulevaisuuden ympärillä on liikkunut viime kuukausina paljon huhuja.

Edellinen some-päivitys kertoi kuitenkin päinvastaista, sillä lokakuussa festivaali julkaisi somessa päivityksen, jonka mukaan tapahtuma järjestettäisiin elokuussa 2019.

Tuolloin Nelonen Media Liven tapahtumajohtaja Riikka Fagerholm ei kuitenkaan vahvistanut tietoa.

Nelonen Media Live osti maaliskuussa jämsäläisen N.C.D. Production Oy:n koko festivaaliliiketoiminnan.

Kesän 2018 Jurassic Rock ei yltänyt kävijätavoitteeseensa. Yleisömäärä putosi vuodesta 2017. Kahden päivän aikana lipun ostaneita oli viime kesän tapahtumassa vain 10 000, kun edellisenä kesänä lipun ostaneita oli 13 000.

Kenkäveron Anne Ossi: Yhteistyö sujui hyvin

Kenkäveron toiminnanjohtaja Anne Ossi kuuli lopettamispäätöksestä Länsi-Savon toimittajalta. Nelonen Medialta häneen ei olla oltu missään yhteydessä sinä aikana, kun päätöstä Jurassic Rockin tulevaisuudesta on odoteltu. Yhteistyö Nelonen Median kanssa on kuitenkin sujunut hyvin.

— Heillähän oli samat työntekijät kuin entisellä omistajalla. Heidän kanssaan on aina sujunut hyvin yhteistyö.

Kenkäveron tulevaan kesään lopettamispäätös ei vaikuta.

— Me menemme ilman festareita. Kenkävero on toiminut kohta 30 vuotta, ja festarit on siellä järjestetty neljänä vuonna. Emme ole millään tavalla festareista riippuvaisia.

Ossia lopettamispäätös harmittaa erityisesti kaupungin puolesta, koska Mikkelin kaupunki on tapahtumapellolle satsannut kunnallistekniikkaa. Kenkäverolle Jurassic Rock on tuonut näkyvyyttä erityisesti nuorempien aikuisten keskuudessa.

Festarin toinen perustaja Jukka Holmstedt: Mikkelissä on edelleen tilausta festivaalille

Jurassic Rockin toinen perustaja Jukka Holmstedt ei ole yllättynyt lopettamispäätöksestä, koska festarilta kantautuneet uutiset ovat olleet huonoja ja huhujakin aiheesta on liikkunut. Lopettaminen on silti pettymys.

— Onhan se luonnollisesti ikävä uutinen siinä suhteessa, että se on ollut itselle tärkeä tapahtuma. Pitää kuitenkin ottaa huomioon se fakta, että festivaaleissakin on kyse liiketoiminnasta, ja se ei nähtävästi ole ollut niin kannattavaa viime vuosina.

Holmstedt ei tiedä festivaalin talousluvuista sen jälkeen, kun itse jätti Jurassic Rockin joulukuussa 2016. Hän pitää festivaalia Mikkelille monessakin suhteessa tärkeänä. Tapahtuma on tuonut paljon matkailueuroja kaupunkiin ja seutukunnalle ja antanut Mikkelistä nuorekasta kuvaa.

Holmstedt uskoo, että kun yksi ovi sulkeutuu, joku toinen mahdollisesti avautuu.

— En lähde spekuloimaan tulevaa, mutta sanotaan näin, että tilannetta tarkastellaan.

Hänestä Mikkelissä on edelleen tilausta festivaalille.

— Pitää ottaa huomioon aika, jossa eletään. Kaikkeahan määrittää kysynnän ja tarjonnan laki. Minulla on vahva usko siihen, että Mikkelissä on kyllä tilausta festarille.

Festivaalikartta harvenee

Jo aiemmin tänä syksynä on kuultu, että seudun festivaalikartta harvenee.

Kerimäellä ei järjestetä ensi kesänä Puruvesi Poppia, kun järjestäjät keskittyvät järjestämään keikkoja Retretin entisessä luolastossa Punkaharjulla. Myös Juva Rokkaa ilmoitti, ettei tapahtumaa ensi kesänä järjestetä.

Juttu päivittyy.