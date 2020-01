Elokuvat ja tv-sarjat pöllyttävät perinteisiä rooleja ja kuvaavat entistä enemmän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä — Marvel-elokuvassa ensimmäinen avoimesti homo supersankari tänä vuonna

Marvelin elokuvauniversumi on pian saamassa ensimmäisen transsukupuolisen supersankarin. Näin kertoi Marvel Studiosin pomo Kevin Feige tammikuun alussa antamassaan haastattelussa.

Tänä vuonna ilmestyvässä The Eternals -elokuvassa puolestaan nähdään Marvelin ensimmäinen avoimesti homoseksuaali supersankari.

Ero eurooppalaisen ja amerikkalaisen elokuvan välillä on merkittävä. Euroopassa ollaan nykyään tässä suhteessa edistyksellisempiä. — Marjo Pipinen

Marvelin supersankarielokuvat ovat tällä hetkellä maailman eniten tuottavia elokuvia. Onko elokuvissa käynnissä laajamittaisempi muutos sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kuvaamisessa?

— On, mutta muutos on hidasta, sanoo Suomen elokuvasäätiön viestintäasiantuntija Marjo Pipinen.

Pipinen on seurannut elokuviin liittyvää tasa-arvokeskustelua pitkään. 2000-luvulla hän työskenteli queer-elokuviin keskittyvän Vinokino-festivaalin ohjelmistosuunnittelijana. Hän kirjoittaa myös Helsingin queer-feminististä elokuvablogia.

Jonathan Olley / ILM and Lucasfilm L Joulukuussa ilmestyneessä Star Wars -elokuvassa The Rise of Skywalker on lyhyt suutelukohtaus kahden naisen välillä.

Star Warsin suutelukohtaus sensuroitiin

Pipinen mainitsee esimerkkinä muutoksen hitaudesta joulukuussa ilmestyneen Star Wars -elokuvan The Rise of Skywalker. Kyseisessä elokuvassa on lyhyt suutelukohtaus kahden naisen välillä.

Elokuvan ohjannut J. J. Abrams kommentoi, että kohtaus on tärkeä, jotta seksuaalivähemmistöt voivat kokea tulevansa elokuvassa edustetuiksi.

— Tosiasiassa kohtaus on niin pieni ja kokonaisuuden kannalta epäolennainen, että se on helppo leikata pois konservatiivisiin maihin suunnatusta versiosta, Pipinen sanoo.

Kohtaus onkin sensuroitu ainakin Singaporessa ja Arabiemiirikunnissa.

Golden Globe -palkinnoissa ei ollut ohjaajakategorioissa ehdolla ainuttakaan naisohjaajaa

Elokuva-alalla on käyty aktiivista tasa-arvokeskustelua vuonna 2017 alkaneesta metoo-kampanjoinnista lähtien. Huomiota on kiinnitetty muun muassa siihen, ketkä elokuvia pääsevät tekemään ja minkälaisia sukupuolirooleja elokuvissa kuvataan.

Suomessa naisohjaajien osuus on viime vuosina lisääntynyt. Myös suomalaisilla elokuvafestivaaleilla on kiinnitetty huomiota tekijöiden sukupuoleen.

Esimerkiksi Helsingissä tammi—helmikuun vaihteessa järjestettävällä Docpoint-dokumenttielokuvafestiivalilla nähtävien elokuvien tekijöistä 51 prosenttia on naisia.

Tammikuussa sai ensi-iltansa Pamela Tolan ohjaama ja yhdessä Aleksi Bardyn kanssa käsikirjoittama Teräsleidit-elokuva, joka rikkoo tyypillisiä sukupuolirooleja. Siinä kolme vanhaa naista reissaavat ja rellestävät, juovat viinaa ja harrastavat seksiä.

Amerikkalaisessa elokuvassa muutos on ohjaajien ja heidän palkitsemisen osalta ollut hitaampaa. Esimerkiksi tammikuussa jaetuissa elokuva-alan Golden Globe -palkinnoissa ei ollut ohjaajakategorioissa ehdolla ainuttakaan naisohjaajaa.

— Ero eurooppalaisen ja amerikkalaisen elokuvan välillä on merkittävä. Euroopassa ollaan nykyään tässä suhteessa edistyksellisempiä, Pipinen sanoo.

MPNC Amerikkalainen muunsukupuolinen Indya Moore näyttelee Pose-sarjassa, joka sijoittuu New Yorkiin.

"On tärkeää, että vähemmistöjen rooleja näyttelevät vähemmistöjen edustajat itse"

Amerikkalaisissa tuotannoissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat olleet viime vuosina elokuvia paremmin edustettuina Netflixin ja HBO:n kaltaisten suoratoistopalveluiden julkaisemissa tv-sarjoissa.

Pipinen nostaa esiin FX:n Pose-sarjan, Netflixin Orange is the New Black -sarjan sekä L-koodin uuden tuotantokauden, joista jokaisessa on transsukupuolisia näyttelijöitä.

Hän pitää tärkeänä, että vähemmistöjen rooleja pääsevät näyttelemään vähemmistöjen edustajat itse.

— Ensinnäkin vähemmistöjen edustajat luultavasti tuntevat aiheeseen liittyvät nyanssit paremmin, jolloin rooleista tulee uskottavampia. Toisaalta transsukupuolisten näyttelijöiden on ollut perinteisesti vaikea saada rooleja. On tärkeää parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Netflixissä rohkeampaa sisältöä kuin elokuvissa

Pipinen katsoo, että yksi syy siihen, miksi sarjat ovat elokuvia edistyksellisempiä, löytyy amerikkalaisesta elokuvien ikäluokitusjärjestelmästä. Jotta elokuva voi saada teatterilevityksessä mahdollisimman suuren yleisön, ikärajan on oltava mahdollisimman alhainen.

— Netflixissä vastaavanlaista ikärajarajoitusta ei ole. Tämän vuoksi sinne voi tehdä rohkeammin erilaista sisältöä.

Netflixin bisnesmalli eroaa myös ratkaisevasti yksittäisen elokuvan tekemisestä. Netflix on suoratoistopalvelu, joka tavoittelee mahdollisimman suurta kuukausitilaajamäärää. Mitä laajemman joukon mieltymyksiä Netflix onnistuu vastaamaan, sitä enemmän palvelu todennäköisesti saa tilaajia. Niinpä Netflixille saattaa olla taloudellisesti kannattavaa julkaista mahdollisimman monipuolista sisältöä.

Toki myös elokuvien puolella tiedostavuus on bisnestä.

"Kyse on siitä, mikä myy"

Sekä Marvel että Star Wars ovat Disneyn omistuksessa. Disney on viime vuosina julkaissut myös uusia versioita vanhoista animaatioelokuvistaan. Näissä elokuvissa on pyritty muokkaamaan klassista kuvaa prinssiään odottavasta prinsessasta. Uusintaversioiden prinsessat ovat aiempaa itsenäisempiä hahmoja.

— En usko, että Disney on yhtiönä erityisen tiedostava, vaan kyse on pikemminkin siitä, mikä myy, Pipinen sanoo.

— Toisaalta toinen puoli on se, että kun esimerkiksi Marvelin elokuvat myyvät hyvin, he voivat rohkeammin laajentaa oletettua kohdeyleisöään kenelle he elokuviaan suuntaavat.