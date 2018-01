Elokuva-arvio: Lottovoitto on painajaisten täyttymys Anna-Leena Härkösen kirjaan perustuvassa leffauutuudessa Kaikki oikein (Suomi, 2018). Ohjaus: Lenka Hellstedt. Rooleissa: Antti Luusuaniemi, Elsa Saisio, Jenni Kokander, Malla Malmivaara, Pirjo Lonka, Lotta Lindroos, Ylermi Rajamaa, Kristiina Halttu, Timo Lavikainen, Pamela Tola. Kesto 86 minuuttia. S. Solar Films Eevillä (Elsa Saisio) ja Karilla (Antti Luusuaniemi) käy loistava tuuri, joka johtaa arvaamattomiin ongelmiin, kotimaisessa draamakomediassa.

Lottovoitosta haaveileminen on perisuomalaista kansanhuvia. On kiva suunnitella, mitä remontteja, lomamatkoja ja uusia kulkupelejä sitä olisikaan luvassa. Kuponkien täyttämisellä saa kutkuttavaa jännitystä, vaikka mahdollisuudet eivät puolella olisikaan.

Itse voittaminen voi tuntua myös lähes kauhistuttavalta. Miten ympäröivät ihmiset suhtautuisivat äkkirikastujaan? Miten itse muuttaisi käyttäytymistään?

Anna-Leena Härkösen kirjaan perustuva elokuva pohdiskelee lottovoiton yllättäviä sudenkuoppia.

Eevin (Elsa Saisio) ja Karin (Antti Luusuaniemi) kohdalle sattuu loton jättipotti. Eevi pystyisi vihdoin liikahtamaan työstään kauneushoitolasta. Karille raha voisi tarkoittaa rokkariunelmien toteuttamista.

Pariskunta haluaa aluksi pitää voiton muilta salassa, mutta tieto polttelee liikaa. Ylellisyydessä nautiskelu alkaa hiljalleen muuttamaan pariskuntaa ja näiden suhdetta. Myös muut ihmiset alkavat suhtautumaan Eeviin ja Kariin erikoisesti.

Raha alkaa tuntua suorastaan taakalta, eikä tuhlailukaan enää saa hyvälle mielelle.

Kaikki oikein tarjoilee fantasiamaisia hetkiä voiton jälkeisestä huumasta, mutta elokuva nostaa pinnalle ikäviäkin puolia. Epäily, kateus ja erkaantuminen toimivat hyvinä tarinavälineinä maustaessaan tavanomaista ihmissuhdedraamaa.

Päähenkilöiden ajatusten tila ei tule aina aivan selväksi, vaikka Saisio ja Luusuaniemi hyvin yhteen pelaavatkin. Moni sivuhahmoista kutistuu lähinnä kevennyksiksi.

Lenka Hellstedtin ohjaustyyli on hetkittäin turhan söpöilevää, mutta tarinalla on onneksi useimmiten luvassa mielenkiintoinen käänne. Tärkeintä on, että pääpariskunta pysyy pidettävänä ja kiinnostavana loppuun saakka. Siinä onnistutaan, vaikka ajatusmaailmoja olisi voinut selkeämminkin hahmotella.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Pääkaksikon kemia.

Huonoa: Epäselvä hahmopsykologia. Laimea komedia.

Erityistä: Elokuvaa kuvattiin Suomen lisäksi Thaimaassa.