Ennätyksiä rikkonut Tuntematon sotilas loppusuoralla Mikkelissä: elokuva on ohjelmistossa vielä viikon päivät Katsojia uusi Tuntematon on kerännyt Mikkelin elokuvateattereissa kolminkertaisen määrän viime vuoden suosituimpiin kotimaisiin elokuviin verrattuna. Tommi Hynynen elokuva tuntematon sotilas

Miljoonan katsojan haamurajaa kolkutteleva Tuntematon sotilas on pyörinyt lokakuun lopusta lähtien myös Mikkelin elokuvateattereissa. Maanantaihin mennessä sen on kaupungissa nähnyt 12 026 katsojaa.

— Ainoastaan Titanic on meillä kerännyt enemmän katsojia, kertoo Joni Kyhyräinen.

Tuntemattoman sotilaan näytöksiä on tähän mennessä ollut 154.

— Sekin on moninkertainen määrä keskiverron elokuvan elinkaareen elokuvateatterissa verrattaessa.

Loppu häämöttää, sillä näillä näkymin Tuntemattoman viimeinen näytös Mikkelissä on ensi viikon keskiviikkona.

Edvin Laineen ohjaaman version on elokuvateatterissa nähnyt 2,8 miljoonaa katsojaa

Kotimaan virallisia katsojatilastoja ylläpitää Suomen elokuvasäätiö. 22. tammikuuta päivitetyn tilaston mukaan Aku Louhimiehen ohjaaman Tuntemattoman sotilaan on nähnyt 981 741 katsojaa. Matkaa edeltäjään on vielä: vuonna 1955 valmistunut Edvin Laineen ohjaaman version on elokuvateatterissa nähnyt 2,8 miljoonaa katsojaa.

Luku perustuu Kari Uusitalon esityskerroista tekemiin laskennallisiin arvioihin. Elokuvasäätiö aloitti katsojatilastoinnin vuonna 1969.

Tammikuun tilastolla Louhimiehen versio nousee sijalle 5 ja pudottaa Siltalan pehtoorin kuudenneksi.