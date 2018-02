Elokuva-arvio: Pixarin uusin animaatio Coco on kaunis ja koskettava seikkailu Animaatiojälki on silmiähivelevää. Ihmishahmot ovat persoonallisempia kuin joissakin aiemmissa Pixarin elokuvissa, kirjoittaa Timo Alho. Pixar Disney-Pixarin uusi animaatio pursuaa väriä ja musiikkia, vaikka käsitteleekin kuolemaa.

Coco (Yhdysvallat, 2017)

Ohjaus: Lee Unkrich, Adrian Molina. Käsikirjoitus: Lee Unkrich, Jason Katz, Matthew Aldrich, Adrian Molina.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Luca Elshout, Markus Niemi, Waltteri Torikka, Sari Ann Stolt, Ritva Oksanen.

Kesto: 105 min. K-7

Musisointia elämän ja kuoleman rajamailla

Nuori meksikolaispoika Miguel haaveilee muusikon urasta, mutta perhe on vannonut keskittyvänsä suutarointiin. Sukupuun häpeätahra on muusikko, joka on jättänyt perheeseen syvät arvet.

Intensiiviset hetket pehmitetään nopeasti huumorilla ja tunteilulla.

Suurena juhlapyhänä, kuolleiden päivänä, Miguel päättää varastaa kitaran ja langettaa vahingossa kirouksen. Hän joutuu kuolleiden valtakuntaan. Tehtävänä on löytää kuuluisa iso-isoisä ja saada siunaus muusikon uralle.



Pixarin uusin animaatio osoittaa taas kerran animaatiojätin muuntautumiskykyä. Coco ei ole kirjava vain värimaailmaltaan, mutta onnistuu myös käsittelemään moninaisia teemoja. Musiikin ja karnevaalitunnelman keinoin puhutaan perheestä ja kuolemasta.

Animaatiojälki on silmiähivelevää. Ihmishahmot ovat persoonallisempia kuin joissakin aiemmissa Pixarin elokuvissa.

Tunteisiin vetoava tarina

Studion kummisetiin kuluva Lee Unkrich (Nemoa etsimässä, Toy Story 3) tietää miten katsojien sydänlankoja nyitään. Coco pursuaa tunnetta. Mukana on muutama lyhyt toimintakohtaus, mutta halpoihin kikkoihin ei jouduta turvautumaan. Hupsut eläinhahmotkin ovat mukana palvelemassa tarkoitusta.

Aivan pienimpiä jotkin kohtaukset voivat suorastaan pelottaa.

Intensiiviset hetket pehmitetään nopeasti huumorilla ja tunteilulla. Meksikolaisen kulttuurin suora suhtautuminen tuonpuoleiseen tarttuu nopeasti. Pari juonenkäännettä yllättää synkkyydellään.| Timo Alho

* * * *

Hyvää: Kaunis ja koskettava seikkailu suurista teemoista.

Huonoa: —

Erityistä: Pisin Pixar-studion tuotantoaika – kuusi vuotta.