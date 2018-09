Ari Rasilainen: ”Sanotaan, että ensimmäiset 5—10 minuuttia näyttää, kutsutaanko kapellimestari uudelleen orkesterin eteen”

Näky on kieltämättä erikoinen. Mustiin pukeutuneita, hieman jännittyneen oloisia nuoria muusikoita suorastaan parveilee ravintolasalissa partituureja ja tahtipuikkoja käsissään puristaen. Yleensä kapellimestareita on orkesterin matkassa vain yksi, ei koko kimppua.

He ovat Würzburgin musiikkikorkeakoulun orkesterinjohdon professorin Ari Rasilaisen Mikkelissä vetämän mestarikurssin oppilaita ja pääsevät tositoimiin yleisön edessä kurssinsa päätteeksi. Varaslähtökiertueeksi kutsuttu turnee käynnistyi tiistaina Kangasniemellä ja päättyy torstai-iltana Mikaeliin.

Kurssilaisia on kymmenen. He tulevat Etelä-Koreasta, Saksasta, Sveitsistä ja Suomesta.

— Minulla on kapellimestariluokka Saksassa, ja kurssilaiset ovat pääosin sieltä. Lisäksi olen kiinnostunut ottamaan mukaan lahjakkaita opiskelijoita Suomesta, Rasilainen kertoo.

Kaupunginorkesterin muusikoille kaksiviikkoinen harjoitusrupeama kapukokelaiden edessä käy vähintäänkin lämmittelystä kauden alkuun, etenkin kun konserteissa soitetaan osia heidän syksyn ohjelmistostaan.

Orkesterin kokoonpanossa on kaksi uutta tuttavuutta, viulistit Maksym Filatov ja Vilma Perkiömäki.

Rento tunnelma konserteissa

Mikkelipuiston konsertin yleisö on likipitäen samaa porukkaa, joka istuu orkesterin kausikonserteissa muutoinkin. On sääli, ettei paikalle ole eksynyt satunnaisia ohikulkijoita.

— Kangasniemellä oli tiistaina 120 kuulijaa ja yleisössä oli huomattavan nuorta porukkaa. Vinkkinä vaan mikkeliläisille, kannustaa orkesterin nuotistonhoitaja-tuottaja Jukka Mäkelä.

Kapukurssilaisten tahtipuikot ovat kaikilla samaa perusmallia ja heidän eleissään havaittavissa pientä varovaisuutta. Kun yksi johtaa, kuuntelevat muut keskittyneinä.

Professori antaa palautetta oppilailleen yleisön edessä esityksen jälkeen.

— Olisit voinut heittäytyä vielä enemmän valssin tunnelmaan, hän heittää Janne Valkeajoelle, mutta on ilmiselvästi tyytyväinen nuoren kapellimestarin suoritukseen.

Rasilainen rupattelee rennosti yleisölle

Esiintyjien vaihtuessa Rasilainen rupattelee rennosti yleisölle. Hän kertoo saattelevansa oppilaansa maaliin saakka. Professorille ei riitä, että oppilas saa opintonsa päätökseen. Vasta kun ensimmäinen työpaikka on saavutettu, voi hän huokaista helpotuksesta.

— Sanotaan, että esimmäiset 5—10 minuuttia näyttää, kutsutaan kapellimestari uudelleen orkesterin eteen, vai ei.

Varaslähtökiertue to 6.9. Otavan koulu klo 12.30, Mikaeli klo 19. Vapaa pääsy.