Teflon Brothers esiintyy Xamkin järjestämissä striimatuissa virtuaalipenkkareissa perjantaina

Tapahtuman järjestävät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Abi Goes Tallinn.

Verkossa on perjantaina 26. helmikuuta tarjolla virtuaalipenkkaritapahtuma, jonka pääesiintyjänä on Teflon Brothers. Maksuttoman ja kaikille avoimen tapahtuman järjestävät Abi Goes Tallinn ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Tapahtuman striimaus alkaa kello 20, ja sitä voi seurata osoitteessa agt.fi/virtuaalipenkkarit. Lähetyksen aikana voi lähettää biisitoiveita ja terveisiä viestillä.

Teflon Brothers on vuonna 2006 perustettu rap-, pop- ja dancemusiikkia esittävä yhtye, johon kuuluvat Pyhimys, Heikki Kuula ja Voli. Yhtye on viimeksi nähty Uuden musiikin kilpailussa yhdessä ruotsalaistähti Pandoran kanssa.

Virtuaalipenkkareiden toinen esiintyjä on Henry Weckströmin ja Juuso Jokisen muodostama Frat House Brothers.

Abi Goes Tallinn eli AGT on vuodesta 2016 järjestänyt abeille Tallinnan-matkoja hotellibileineen. Niihin on enimmillään osallistunut noin 10 000 abia. Viime vuoden matka jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

– Meidän yritystäkään ei olisi ilman abeja, joten koemme, että nyt meidän on aika antaa abeille takaisin. Abivuoden kuuluisi olla täynnä iloa eikä karanteeninomainen jännitysnäytelmä, AGT-tapahtumia järjestävän Iconic Travelsin kehitysjohtaja Tommi Pura sanoo tiedotteessa.