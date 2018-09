Psychobilly-suuruus Nekromantix keikalle Mikkeliin — Kaupungissa on viikonloppuna useita psychobilly- ja rockabilly-keikkoja

Psychobilly on rockmusiikkia, joka perustuu punkrockin ja rockabillyn yhdistämiseen. Rockabilly taas saa vaikutteita rockista, countrysta ja bluesista.

Mikkelissä pääsee perjantaina ja lauantaina heiluttamaan rokkitukkaa kunnolla, kun kaupungissa esiintyy useita psychobilly- ja rockabilly-bändejä. Bar'n'Night Vaakunassa järjestettävässä, kaksipäiväisessä tapahtumassa esiintyy yhteensä kuusi bändiä.

Perjantain pääesiintyjä on tanskalainen Nekromantix, joka soittaa psychobillya. Nekromantix on yksi genren tunnetuimpia ja suosituimpia yhtyeitä maailmanlaajuisesti. Edellisen kerran kun bändi esiintyi Mikkelissä vuonna 2016, keikka oli loppuunmyyty.

Nekromantixin lisäksi perjantaina esiintyvät suomalaiset Hellblazers ja Night Nurse.

Lauantaina Bar'n'Night Vaakunassa on ohjelmassa perinteistä rockabilly-musiikkia. Launtain pääesiintyjä on walesilainen Crazy Cavan & the Rhythm Rockers. Crazy Cavan villitsi Suomessa jo 1970- ja 1980-luvuilla, kun Suomessa oli varsinainen rockabilly-buumi.

Lauantaina Crazy Cavanin lisäksi Bar'n'Night Vaakunassa esiintyvät suomalaiset Messed Up Trio ja Shoebox Revue.

Ovet keikkapaikalle avautunut perjantaina ja lauantaina kello 21. Pääesiintyjät aloittavat puolen yön aikaan. Keikat ovat K18.