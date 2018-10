Erkki Liikanen isännöi marraskuussa suurta kirjailijailtaa Mikkelissä — Kesällä alkanut luku-urakka alkaa olla loppusuoralla

Jos vertaan Finlandia-palkinnon saajan valitsemiseen, niin enemmän tähän joutuu tekemään työtä, sanoo Erkki Liikanen.

Hän isännöi marraskuun alussa ensimmäisen kerran syksyisiä kirjallisuusiltoja Mikkelissä ja Savonlinnassa. Työstään niihin tulevat kertomaan kirjailijat Antti Heikkinen (vain Mikkelissä), Teemu Keskisarja (vain Savonlinnassa), Katja Kettu, Anna Kortelainen, Markus Leikola, Riikka Pulkkinen, Minna Rytisalo, Jari Tervo ja Max Seeck.

— Finlandia-palkinnossa piti vain perustella se, mihin tulokseen on tullut, mutta tässä pitää haastatella jokaista kirjailijaa erikseen, kunnioituksella, Liikanen jatkaa.

Aiemmin Jorma Kaimion isännöimillä kirjallisuusilloilla on pitkä perinne Savonlinnan seudulla, Mikkelissä niitä on järjestetty vasta muutaman vuoden ajan, mutta hyvällä menestyksellä.

Liikanen kertoo, että vaikka illan vetäjä vaihtuu, pysyy paketti hyvin aiempien vuosien kaltaisena. Isäntä johdattelee keskustelua kunkin kirjailijan kanssa kahdenkeskisesti yleisön edessä.

Suhde kirjaan on henkilökohtainen ja kirja jättää aina jälkensä ihmiseen — Erkki Liikanen

— Kaimio kirjoitti minulle viime keväänä ja pyysi isännöimään näitä tilaisuuksia. Hän vetosi vuoden 1989 kirjailijavierailuun Akateemisessa kirjakaupassa Helsigissä, jossa haastattelin André Brinkiä.

Uusia tuttavuuksia myös haastattelijalle

Liikanen kertoo ottaneensa kutsun mielellään vastaan, joskin se tarkoitti muutaman omalla lukulistalla olleen kirjan lykkäämistä tuonnemmas. Vierailijoiden uutuustuotanto kiilasi väliin. Kesällä alkanut luku-urakka alkaa olla loppusuoralla ja käsitys iltojen punaisesta langasta muotoutunut.

— Ajattelin selvittää sitä, missä määrin nämä kirjailijat joutuvat tekemään taustatyötä, ja minkä tyyppistä se taustatyö on. Hyvä esimerkki on Katja Kettu, joka pari vuotta sitten julkaisi tietokirjan fintiaaneista. Hänen uusin romaaninsa Rose on poissa liikkuu samassa aihemaailmassa.

Liikanen kertoo tuntevansa Markus Leikolan ja Jari Tervon entuudestaan, mutta Katja Kettua tai Riikka Pulkkista hän ei ole tavannut koskaan aiemmin. Kummankin uusimmat teokset ovat tehneet häneen suuren vaikutuksen, joten tapaaminen kutkuttelee.

Kirjailijoita kirjallisuusiltoihin on aina löytynyt, sillä he arvostavat sitä, että joku on perehtynyt heidän tuotantoonsa. Yleisöäkin riittää, vaikka keskustelutilaisuus tarkoittaa parin tunnin paikallaan istumista ja intensiivistä kuuntelemista. Erkki Liikasella on käsitys siitä, mikä tapahtumassa kiehtoo vuodesta toiseen.

— Suhde kirjaan on henkilökohtainen ja kirja jättää aina jälkensä ihmiseen. Kun joku niistä kirjailijoista, joiden kanssa hän on viettänyt tunteja ja päiviä, tulee paikalle, niin heräähän siinä mielenkiinto. Sitä haluaa kuulla, millainen tuo kirjailja on ihmisenä ja mitä hän on ajatellut kirjoittaessaan kirjaansa.

Oma kirja julkaistaan ensi syksynä

Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä viime kesänä eläkkeelle jäänyt Liikanen tunnetaan kiinnostuksestaan kirjoihin. Vuonna 1999 hän valitsi Finlandia-palkinnon saajaksi Kristina Carlsonin teoksestaan Maan ääreen.

Kirjallisuuden Erkki Liikanen kertoo löytäneensä kansakouluikäisenä Mikkelin Lähemäellä, jossa sivukirjasto löytyi aivan kotinurkilta. Kotoakin löytyi luettavaa, sillä hänen isänsä oli monien toimiensa ohella Otavan kirja-asiamies, ja kiersi myymässä kirjoja talosta taloon.

— Niitä varastoja oli kotona ja luin sieltä aina jotakin kirjoja. Siististi piti lukea, ne kun myytiin sitten eteenpäin.

Myös molemmista tyttäristä kasvoi ahkeria lukijoita ja toisesta heistä kuoriutui kirjailija. Helena Liikanen-Renger on julkaissut kaksi kirjaa perhe-elämästään uudessa kotimaassaan Ranskassa.

Myös Erkki Liikanen kirjoittaa parhaillaan kirjaa. Se julkaistaan ensi syksynä.

— Kirja kertoo suurten ikäluokkien Suomen tarinaa. Kerron siitä, mitä tapahtui, kun pitkään sodassa olleet miehet palasivat kotiin, vähän irrallaan kaikesta. Kirja on faktapohjainen, mutta mukaan tulee omiakin muistelmia. Aihe on ollut lähellä juuri nyt, sillä äitini, joka kuoli pari viikkoa sitten, oli yksi evakoista.

Suomalainen kirjailta Savonlinnasalissa 5.11. kello 19. Rakkaudesta kirjallisuuteen -ilta Mikaelissa 6.11. kello 19.