Trailblazers palaa keikkalavoille Sulkavalais-juvalaisen yhtyeen useamman vuoden mittainen keikkatauko katkeaa reilun viikon kuluttua Sulkavalla. Risto Hämäläinen The Trailblazers

Kolmemiehinen sulkavalais-juvalainen yhtye Trailblazers on tullut tunnetuksi erittäin energisistä lavaesiintymisistään. Onko bändi entisessä vedossaan, se nähdään 10. maaliskuuta, kun yli kaksi vuotta kestänyt keikkatauko päättyy Sulkavalla.

Kokoonpano ainakin on entinen: kontrabassoa soittaa Kalle Varonen, kitaraa Olli Virta ja rumpuja Teemu Karppinen.

Viimeiset puoli vuotta kolmikko on hionut uutta materiaalia ja tämän vuoden loppupuolella tarkoituksena on vetäytyä studioon levyttämään sitä. Vuoden 2016 lopussa yhtye julkaisi digitaalisesti albumin Last Bullet in the Chamber.

Teddyboy- rock´n´roll -meiningillä aloittanut Trailblazers on muokannut musiikkiaan raskaampaan ja nopeampaan suuntaan. Varosen mukaan sitä voisi nyt luonnehtia psychobillyksi. Vaikutteita löytyy metallista pop-musiikin kautta aina countryyn ja punkkiin.

Kaksi albumia ja kaksi ep:tä julkaissut yhtye keikkaili ahkerasti viime vuosikymmenen lopulla, parhaimmillaan noin 30 keikan vuositahtia. Matkat ulottuivat Viroon, Latviaan ja Venäjälle.

Trailblazers Sulkavan Muikkukukossa lauantaina 10.3.2018. K-18